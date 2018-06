Vegesacks Bremen-Liga-Kicker Denis Nukic hofft am heutigen Sonnabend beim 8. NFV-Futsal-Cup in Hamburg auf den großen Sprung ins Viertelfinale. (frei)

Heute drücken die Nordbremer Fans der SG Aumund-Vegesack beim 8. NFV-Futsal-Cup 2014 die Daumen. Das SAV-Team hofft auf den Einzug ins Viertelfinale.

Den ersten der drei offiziellen Titel vom Bremer Fußball-Verband sicherte sich der Bremen-Ligist SG Aumund-Vegesack. In der Futsal-Endrunde behielten die Nordbremer um Trainer Kristian Arambasic in einem sehr spannenden Turnier die Oberhand und vertreten nun neben dem Zweitplatzierten SG Findorff die Bremer Farben am heutigen Sonnabend beim NFV-Futsal-Cup 2014 (Beginn 11 Uhr) in Hamburg (Sporthalle Sachsenweg).

Platz eins sicherten sich die Nordbremer bereits 2011 und 2012. Somit gewann SAV in den vergangenen vier Jahren dreimal den Bremer Titel. „Der Futsal-Pott kam somit wieder nach Hause,“ freute sich der Bremer Meistertrainer Arambasic. Im letzten Jahr belegten die Vegesacker hinter dem FC Sparta Bremerhaven und dem Blumenthaler SV den dritten Rang.

Heute werden in Hamburg auch die SAV-Spieler Daniel Block und Adrian Felis mit von der Partie sein. Auf dem Zettel von DFB-Futsal-Trainer Paul Schomann stehen die Vegesacker bereits und könnten wieder Werbung in eigener Sache für einen baldigen Einsatz in der deutschen Futsal-Nationalmannschaft betreiben.

Vor drei Jahren schnupperte die SG Aumund-Vegesack bereits am DFB-Viertelfinale. Beim Endturnier belegten sie den undankbaren dritten Platz. Nur die ersten beiden Teams qualifizieren sich für das Viertelfinale. Nach 2012 (Rang vier) hofft Vegesack nun auf eine Überraschung.

„Wenn dreimal Bremer Recht ist, dann klappt es ja vielleicht in diesem Jahr, die Sensation perfekt zu machen. Doch unsere Gruppe und ganz besonders die Hamburg Panthers sind schon mehr als ein Brocken in der Futsal-Szene. Die Hamburger waren im vergangenen Jahr Deutscher Futsalmeister und sind gespickt mit tollen Futsalern“, meinte SAV-Trainer Kristian Arambasic. Doch an die Panthers haben die Vegesacker auch gute Erinnerungen. 2012 behielt das SAV-Team die Oberhand.

Des Weiteren trifft das Nordlicht nach der Partie gegen Hamburg Panthers (11.20 Uhr) heute noch auf TSB Flensburg (12.20 Uhr) und Arminia Hannover (14 Uhr). „Beide Teams haben eine eigene FutsalSparte und sind daher auch sehr stark. Trotzdem glauben wir an ein Wunder“ (Arambasic). Nach dem Partien in den zwei Vierer-Gruppen kommt es zum Halbfinale. Hier entscheidet sich dann, welche zwei Mannschaften für das Viertelfinale qualifizieren sind.

SAV-Aufgebot: Meyer, Märtens; Block, Basdas, Colin Heins, Husmann, Hodzic, Kök, Göcke, Nukic, Felis.