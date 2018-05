Dritte mit 472 Schlägen wurden die Damen aus dem GC Worpswede. Der GC Hainmühlen wurde am Saisonende dann auch mit 19 Punkten Gruppenerster. Die Lesmona-Damen hatten vor dem finalen Spieltag sogar noch die Möglichkeit gehabt, an die Tabellenspitze zu springen. So aber wurde es am Ende der dritte Rang hinter den Worpswederinnen – und das auch nur aufgrund des um vier Schläge schlechteren Gesamtergebnisses.

Siege in der Nettowertung

"Insgesamt sind wir mit dem Ergebnis aber sehr zufrieden. Immerhin sind unsere Damen über alle Gruppenligen in Niedersachsen/Bremen gerechnet auf Rang neun von 21 Mannschaften", berichtete Lothar Radszuweit vom GC Lesmona. Ute Petersen ragte am letzten Spieltag mit ihrer persönlichen Bestleistung aus dem Team des GC Lesmona heraus. In der Nettowertung siegte sie klar mit 66 Schlägen und damit vier Schlägen Vorsprung auf die Zweite. Für den Bremer Golfclub Lesmona spielten Sevgi Wingert (87 Schläge), Annett Kruitbosch (88), Siggi Hiltmann (93) Ute Petersen (94), Dorothea Backes (100) und Susanna Vogt (109).

Die Herrenmannschaft spielte zeitgleich im GC Wilhelmshaven-Friesland und auch dort konnten sich die Nordbremer über einen Sieg in der Nettowertung freuen. Sebastian Griese gewann mit 66 Schlägen diese Kategorie. Das GCL-Team mit Florian Buchwald (80 Schläge), Hendrik Bordel (82), Sebastian Griese (86), Marcel Kruitbosch (89), Carsten Linde (92), Jörg Baden (94), Frank Torres (102) und Andre König (106) platzierte sich am Ende des Tages auf Rang vier. Die Herren des GC Lesmona haben somit zum Saisonende zwei Schläge mehr als die Golfer des punktgleichen GC Wildeshauser Geest (jeweils zehn Zähler) – damit reichte es in der Abschlusstabelle nur für den letzten Platz. Gruppenerster wurde der GC Hainmühlen.