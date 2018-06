Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Gegen Tabellennachbarn

Oberliga Nordsee Frauen: Die Saison ist für die HSG Schwanewede/Neuenkirchen längst gelaufen. Der Aufsteiger nimmt den Fahrstuhl wieder einmal runter in die Landesliga. So gesehen geht es gegen den Tabellennachbarn TV Bohmte eigentlich nur noch um die "goldene Ananas." Wäre da nicht der Ehrgeiz der "Schwäne", wenigstens nicht als Letzter abzusteigen. "Wir wollen den zweiten Sieg", peilt der HSG-Trainer Dean Schmidt die Wiederholung des 22:19-Hinspielerfolges an. Dafür weicht er sogar von seiner 6:0-Standardabwehr ab, um den Gästen das Leben –wie schon im Hinspiel – mit einer offensiveren Variante, vermutlich mit einer 3:2:1 oder einer 4:2-Formation, das Leben schwer zu machen. Ein aufgrund einer Krankheitswelle im Team ausgefallener Trainingstag spielte dem Schlusslicht zwar nicht so gut in die Karten, mit entsprechend hohem Tempo im Spiel, einer guten Chancenverwertung und viel Ballsicherheit dürfte der zwei Punkte entfernte Tabellennachbar aber in Schach gehalten werden können. Beim Gastgeber werden Janina Lehmann und Joana Müller-Rautenberg (wird verletzungsbedingt bis zum Saisonende geschont) fehlen. Dafür springt der "Holland-Import" Ann-Christin Tacke aus. (elo)