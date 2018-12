Die Gymnastinnen des Turnkreises Osterholz werden sich an den nächsten beiden Wochenenden mit zwei hochkarätig besetzten Wettkämpfen auf die Regionalmeisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik in Ahrensburg vorbereiten.

Beim Mermaid-Cup am Sonnabend, 29. März, schicken die SG Platjenwerbe und der SV Beckedorf in den Wettkampfklassen jeweils eine Gruppe und mehrere Einzelstarterinnen ins Rennen. Sie messen sich nicht nur mit den Besten aus Norddeutschland, sondern auch mit ausländischer Konkurrenz aus Luxemburg, Lettland, Polen und der Ukraine. In den Leistungsklassen werden Lisa-Marie Brückner vom Blumenthaler TV und Nicole Oks vom Lüssumer SV antreten.

Eine Woche später nehmen sieben Beckedorferinnen am Petermännchen-Pokal in Schwerin teil. Diesen Vergleich betrachten 77 Gymnastinnen aus den Wettkampfklassen als Generalprobe für die Regionalmeisterschaften. Auf beiden Veranstaltungen ist das sportliche Niveau hoch. „Da muss man schon seine beste Leistung zeigen, um in der vorderen Hälfte zu landen“, blickt Beckedorfs Trainerin Mollenhauer den Aufgaben gespannt entgegen.