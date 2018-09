"Dennoch ist so ein Derby immer speziell. Auch viele Zuschauer interessiert es, wenn die Erste gegen die Zweite spielt", freut sich auch TuSG I-Kapitän Frank Mühlmann auf die Begegnung. Sie kennen sich ja alle bestens in dem Ritterhuder Verein, zumal sie alle auch gemeinsam trainieren. Eigentlich wäre auch heute, am Freitag, wie sonst üblich, eine Übungseinheit gewesen. Doch die wird nun ersetzt durch das Punktspiel – wegen der Klarheit der Ausgangslage aber eben auch nur ein besseres Training. Oder vielleicht doch nicht?

"Die Gefahr besteht immer, dass es die eine oder andere Überraschung gibt", will Mühlmann gar nicht ausschließen, dass die Zweite vielleicht den einen oder anderen Satzgewinn verbucht, "und es gibt ja auch keine Stallregie bei uns." Im Voraus und im Kopf solle man die Partie eben besser nicht abhaken, zumal beide Mannschaften in Bestbesetzung antreten. Dass die Zweite ein Paarkreuz für sich entscheidet, ist für Mühlmann äußerst unwahrscheinlich: "Aber ein 2:2 könnte schon passieren." Nur in den Doppeln sieht der Mannschaftsführer der Ersten sein Team unangefochten vorn: "Da sind wir einfach besser eingespielt. Die Zweite musste in der Hinrunde verletzungsbedingt ja doch das eine oder andere Mal umstellen."

Wie auch immer das Vereinsduell ausgehen mag, hinterher ist freundschaftliches Miteinander angesagt. "Mit Pizza und Poker", wie Mühlmann verriet.