An Dramatik kaum zu überbieten war das Match von Rolf-Dieter Kapitanic, der sich mit seinem Kontrahenten Peter Blanckenberg ein langes Duell lieferte und hauchdünn mit 7:6 und 7:5 triumphierte. Dafür mussten jedoch Gerd Weidemann und Frerk Bohlen Zweisatzniederlagen hinnehmen, sodass es mit einem 2:2 in die Doppel ging. Dort sicherten jedoch erneut die im Einzel siegreichen Greif/Kapitanic den Punkt für die Schwaneweder. Detlef Kollra und Jürgen Billstein mussten die Überlegenheit ihrer Gegner beim 1:6, 2:6 neidlos anerkennen. Bereits am morgigen Sonntag (Beginn 11.30 Uhr) sind die Schwaneweder Oldies wieder im Einsatz. Dann wartet im ersten Heimspiel der Ganderkeseer TV.