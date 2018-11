Lemwerders Faustball-Mannschaftsführerin Stephanie Suhren vermisste beim Auswärtsspieltag in Oldendorf auch die Absprachen innerhalb des LTV-Teams und hofft nun, dass dieser Auftritt sich nicht wiederholt. (Christian Kosak)

Lemwerder. Gegen die Heimmannschaft vom TSV Hagenah verlor der Lemwerder TV in der 2. Faustball-Bundesliga nach einer kampfbetonten Partie etwas unglücklich mit 2:3 Sätzen. Gegen den TV Essel hatte das LTV-Team nach einer insgesamt schwachen Mannschaftsleistung klar mit 0:3 das Nachsehen. Mit 6:6 Punkten liegt der Lemwerder TV im dicht gedrängten Mittelfeld.

Wie ausgeglichen die Liga in dieser Saison ist, zeigt der Tabellenstand. Drei Mannschaften weisen 8:4 Punkte auf, vier Teams haben 6:6 Zähler auf dem Konto und die beiden bisherigen Tabellen-Schlusslichter haben durch Siege den Anschluss ans Mittelfeld hergestellt. So verlor zuvor ungeschlagene Tabellenführer Düdenbüttel nicht nur gegen Düsseldorf, sondern musste auch gegen Schlusslicht Leichlingen eine Niederlage einstecken. So fiel dann auch das Fazit von LTV-Co-Trainer Arthur Dick nicht ganz so negativ aus: "Die Mannschaft hat sicherlich nicht gut gespielt, aber großartig gekämpft und hätte gegen Hagenah durchaus als Sieger vom Platz gehen können. Wir müssen weiter hart an uns arbeiten und die Zielsetzung bleibt eindeutig eine Platzierung im Mittelfeld." In zwei Wochen steht nun ein Heimspieltag gegen Düdenbüttel und Hammah an und dann wird man sehen, wohin die Richtung der LTV-Frauen geht.

TSV Hagenah – Lemwerder TV 3:2 (15:13, 11:9, 12:14, 8:11, 11:5): Bis auf den letzten Durchgang war es eine ganz enge Partie. Zunächst musste sich das LTV-Team mit den sehr engen Hallenverhältnissen anfreunden, zudem schienen sie im ersten Satz noch nicht so richtig wach zu sein. Bis zur Mitte (5:8) lagen sie immer hinten, konnten trotz einiger Unzulänglichkeiten bei der Annahme von kurzen Bällen durch ihren großartigen Kampfgeist zum 10:10 ausgleichen – verloren so erst in der Satzverlängerung. Der zweite Durchgang verlief ähnlich. Von Anfang an liefen sie einem Rückstand hinterher (9:11).

Dass sie sich in keiner Phase aufgaben, unterstrichen sie in den Sätzen drei und vier. Im dritten Durchgang kämpften die LTV-Frauen nach abermaligem Rückstand verbissen um eine vorzeitige Niederlage und gewannen nach dem 11:11-Ausgleich in der Verlängerung. Im vierten Durchgang setzten sie die Heimmannschaft mehr unter Druck, so dass auch ihnen Eigenfehler unterliefen. Im Entscheidungssatz war dann die Luft raus, zumal bei Lemwerder in dieser Phase oft die Absprachen innerhalb der Mannschaft fehlten.

TV Essel – Lemwerder TV 3:0 (11:8, 11:4, 11:7): Das war eine schwache Vorstellung des Wesermarsch-Teams. Vielleicht hatte man den Gegner auch etwas unterschätzt. Die starke Linkshänderin im Angriff der Esselerinnen machte den LTV-Frauen nämlich das Leben schwer. Dabei spielte sie in der engen Halle vermehrt die Offensivkraft Anika Langpaap an.

Auch Positionswechsel innerhalb der Mannschaft – Saskia Gehlhaus ging nach vorne rechts, Stephanie Suhren in die Abwehr und Darja Seemann auf die Mittelposition – brachten keinen Erfolg. "Wir konnten uns nicht mehr motivieren und es fehlten die Absprachen innerhalb der Mannschaft. Ich hoffe nur, dass es bei diesem einzigen schlechten Spieltag in dieser Saison bleibt", meinte LTV- Mannschaftsführerin Stephanie Suhren.

Lemwerder TV: Suhren, Langpaap, Gehlhaus, Bluhm, Darja Seemann, Janika Seemann.