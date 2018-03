Ein Ergebnis, das Stedingens Trainer Bastian Friese gelöst auf das bevorstehende Spitzenspiel am kommenden Sonnabend beim TSV Bremervörde II blicken lässt. Schließlich war es nicht zu hoch ausgefallen, um überheblich zu werden. Andererseits hatte der Gastgeber das Leder im Angriff endlich wieder einmal etwas flotter durch die eigenen Reihen laufen lassen.

"Wenn wir die Trainingswoche dann auch noch nutzen, um weiter an unserem Angriff zu feilen und die Abwehr zu stärken, dann haben wir in Bremervörde auch ohne Paul-Philipp Lapsien, Sascha Kranz und Roman Prieb gute Karten", behauptet der HSG-Coach.

Friese hatte gegen Komet Arsten gleich von Beginn an mit Hendrik Hagestedt und Kevin Kranz auf Spieler gesetzt, die nicht immer in der vordersten Reihe stehen. Sie enttäuschten ihn gegen den Verbandsliga-Absteiger nicht. Nach dem 2:2 setzte sich der Tabellenführer über 8:5 auf 14:7 ab und ging auch mit einem Sieben-Tore-Vorsprung in die Kabine. Danach wollte der Gastgeber seine klare Führung weiter ausbauen. Doch wie schon seit rund einem Jahr klemmte bei ihm auch in dieser Situation wieder einmal der Vorwärtsgang.

"Wir haben in den ersten 13 Minuten nach der Pause nur fünf Tore geworfen. Das ist für unser Tempospiel einfach viel zu wenig", bemängelte Bastian Friese. Es hatte aber auch diesmal keine negativen Folgen. Im Gegenteil. Die Stedinger "Gladiators" erhöhten den Abstand zu den Südbremern mit dem 24:16 von Sönke Dierks sogar um einen Treffer. Danach schlossen die Niedersachsen ein wenig zu überhastet ab, näher als bis auf 23:28 ließen sie den Gast aber nicht mehr an sich heran.

Bei der HSG lieferte Sönke Dierks eine gute Leistung ab. Er traf siebenmal ins Schwarze (50-prozentige Trefferquote) und setzte seine Nebenleute gewohnt gut in Szene. Nicolas Nolte zeigte sich vor allem auf den Außenpositionen in großer Trefferlaune. Lars Hüwel stärkte seiner Mannschaft bis zur Auswechslung in der 45. Minuten im Tor gut den Rücken, dazu spielte Patrick Tytus in der ersten Hälfte im linken Rückraum stark auf.

Für einen Aufreger sorgte unterdessen sein Bruder Marcel: Der wurde in der 51. Spielminute von einem Arster geklammert, riss sich los und sah dafür wegen groben Foulspiels "Rot" (ohne Bericht und ohne nachfolgende Sperre).