SV Hemelingen – SV Grambke-Oslebshausen V kampflos für Hemelingen: "Wir hätten wegen krankheitsbedingter Ausfälle nur fünf Akteure zusammenbekommen", nannte SVGO-Trainer Torsten Beneke den Grund für die Absage. Da die A-Junioren parallel antraten, konnten diese nicht einspringen.

TuS Komet Arsten II – SV Grambke-Oslebshausen IV kampflos für Arsten II: Auch die Mannschaft von Übungsleiter Rüdiger Siuts besaß große Personalprobleme und hätte in Unterzahl beim Ersten auflaufen müssen.

HSG Schwanewede/Neuenkirchen III – SG Findorf II 22:14 (14:7): Die Gastgeber waren nach dem nur knappen Hinspielsieg gewarnt. Deshalb arbeiteten die "Schwäne" von Beginn an sehr konsequent in der Abwehr, so dass der Letzte nur sporadisch durch Einzelaktionen zum Erfolg kam. Dank der guten Deckungsleistung verbuchten die Hausherren zahlreiche Treffer durch Tempogegenstöße. "Einige Tore haben wir auch aus der zweiten Welle heraus erzielt", so HSG-Coach Jens Hagenbeck. Lars Behrmann in der Rückraummitte sowie Tim Henke am Kreis nutzten die sich bietenden Freiräume konsequent aus. Nach dem Seitentausch kamen auch die Ersatzspieler zu ihren Einsatzzeiten. Die Schwaneweder und Neuenkirchener beschränkten sich nun weitestgehend auf das Verwalten des Ergebnisses. Eine starke Vorstellung bot HSG-Keeper Fredi Humborg, der unter anderem drei Siebenmeter entschärfte.

HSG Schwanewede/Neuenkirchen III: Humborg; Morisse (5), Kroog (2/2), Scholz (1), Behrmann (5), Henke (3), Rohdenburg (4), Wendt (1), Blendermann, Garstka, Dörjes, Hashagen (1).