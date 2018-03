Die Vorentscheidung fiel, als die Gäste zwischen der 47. und 50. Minute vier Treffer in Folge erzielten und auf 29:25 davonzogen.

In dieser Phase hatten sie nicht nur das Glück auf ihrer Seite, weil Würfe der Gastgeber an Latte und Pfosten landeten oder reflexartig von SG-Schlussmann Bastian Meinken pariert wurden. Sie profitierten darüber hinaus von Unkonzentriertheiten in der Abwehr der „Schwäne“. „Wir hatten die zweitbeste Defensive der Liga, aber sie hat an diesem Nachmittag zu viele Fehler gemacht“, ärgerte sich Szwalkiewicz.

Fehler, die allerdings aus Sicht von Achims Coach Tobias Naumann von seinem Team erzwungen wurden. „Wir wussten, dass Schwanewede mit einem vorgezogenen Abwehrspieler agieren würde und haben uns darauf eingestellt. Sonst wären wir wohl nicht als Sieger aus der Halle gegangen“, analysierte Naumann nach der Schlusssirene in der Heidehalle.

Während der gesamten 60 Minuten setzten die Gäste die Handball-Spielgemeinschaft mit schnellem Angriffsspiel- und Konterspiel unter Druck. Dabei profitierten sie oft vom zögerlichen Eingreifen der „Schwäne“-Defensive. „Wir haben zugelassen, dass sechs abgeblockte Würfe wieder beim Gegner landeten; das hat das Spiel entschieden“, monierte der HSG-Coach.

Die 215 Zuschauer in der Heidehalle sahen über weite Strecken eine ausgeglichene und intensiv geführte Auseinandersetzung. Die zu einem Luckert- und Blum-Festival hätte werden können. Beide HSG-Akteure glänzten mit jeweils acht zum Teil technisch brillant erzielten Toren. In punkto Spielwitz und Treffsicherheit wurden sie allerdings von Achims Dennis Summa übertroffen, der den Ball gleich elf Mal im Schwaneweder Kasten unterbrachte; davon vier Mal vom Siebenmeterpunkt.

Und auch das wirkte sich letztlich negativ auf das Spiel der Gastgeber aus: Während sie nur drei ihrer sechs Siebenmeter verwerten konnten, brachten die Achimer Akteure vier von fünf Strafwürfe im Tor unter. „Kleinigkeiten haben den Ausschlag für unseren Sieg gegeben“, stellte Gäste-Coach Tobias Neumann nach dem Handball-Krimi in der Heidehalle fest.

Beide Mannschaften sorgten so auch von Beginn an für ein temporeiches und offenes Match. Schon nach sechs Minuten hatten die Zuschauer elf Treffer gesehen. Wobei die Gäste bis zur Pause (16:16) nicht ein einziges Mal in Rückstand gerieten. Kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit aber gingen die „Schwäne“ erstmals in Führung. Und in den folgenden 15 Minuten kontrollierten sie das Geschehen in der Halle, schienen einem Heimerfolg entgegenzustreben. Doch plötzlich schlichen sich nicht nur Abwehrmängel, sondern auch Abspielfehler ein. Und als die Achimer innerhalb von drei Minuten vier Treffer in Folge erzielten, war die Begegnung entschieden. Andreas Swalkiewicz: „Vor allem in dieser Phase sind wir nicht zielstrebig genug in die Zweikämpfe gegangen. Es lag heute an uns, dass wir verloren haben.“

Offensichtlich aber ließen in der Schlussphase der Partie auch die Kräfte einiger ­seiner Spieler nach. Lukas Feller und Markus Kuhnt zum Beispiel, hatten in der vergangenen Woche mit dem Grippevirus zu kämpfen. Und sicherlich nicht zum Vorteil der Gastgeber war eine umstrittene Entscheidung der Unparteiischen. Sie zeigten Jorit Latacz in der 17. Minute die Rote ­Karte, nachdem er einen Konter der Gäste abgeblockt hatte und seinem Gegenspieler dabei absichtlich ein Bein gestellt haben sollte. „Absicht war garantiert nicht im Spiel“, beteuerte Latacz, der allerdings nicht mehr ins Spielgeschehen eingreifen durfte. „Eine zu harte Entscheidung“, befand auch der Handball-Obmann der HSG Schwanewede/Neuenkirchen, Egon Bringmann.

HSG Schwanewede/Neuenkirchen – SG Achim/Baden 30:33 (16:16) HSG Schwanewede/Neuenkirchen: Krüger, Sommerfeld; Paltinat, Husen (4), Kuhnt (6/2), Rojahn (2/1), Latacz, Scheller, Huckschlag, Blum (8), Lückert (8/1), Feller (2), Pilger Siebenmeter: 6/3 – 5/4 Zeitstrafen: 3/eine Disqualifikation für Jorit Latacz (17.) – 2 Schiedsrichter: Becker/Schumacher Zuschauer: 215 GRU

„Wir haben uns selber geschlagen.“ Andreas Szwalkiewicz, „Schwäne“-Trainer