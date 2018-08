Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Haupt nun ranghöchster Referee

Rt

Ritterhude. Michel Haupt ist in der Spielserie 2013/14 der ranghöchste Schiedsrichter des Kreisfußballverbandes Osterholz. Der Unparteiische der TuSG Ritterhude darf auch nach der Sommerpause Meisterschaftsspiele bis zur Oberliga Niedersachsen leiten. Michel Haupt profitiert dabei vom Rücktritt von André Wenzel (SV Nordsode), der aus privaten Gründen sein Schiedsrichteramt niederlegte. Der Fahrschullehrer leitete in der Vorsaison Begegnungen bis zur Regionalliga. Michel Haupt, der in der Vergangenheit bereits etliche Spiele der Junioren-Bundesliga pfeifen durfte, geht in seine sechste Saison als Oberliga-Schiedsrichter.