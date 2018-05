Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Heimrecht für Stendorf eher ein Nachteil?

Fm

Stendorf. Wenn die Tischtennis-Damen des FSC Stendorf am morgigen Sonnabend (15.30 Uhr Sporthalle Im Strenge) zum Verbandsliga-Spitzenspiel die Spvg. Oldendorf II empfangen, könnte der Heimvorteil auch zum Nachteil geraten. "Ich weiß nicht , woran es genau liegt, aber auswärts treten wir in dieser Saison deutlich selbstbewusster auf", bemerkte Stendorfs Katharina Baron. Im Oktober brachte der FSC dem Tabellenführer den bislang einzigen Verlustpunkt bei, rangiert einen Zähler hinter Oldendorf auf Rang zwei und muss im Kampf um die Meisterschaft vermutlich schon gewinnen. "Wir sind alle fit, und ich glaube an unsere Stärke", versprühte Baron durchaus Selbstbewusstsein. Dennoch könnte es im Vergleich zum Hinspiel diesmal schwerer werden. Beim umkämpften 7:7 fehlte damals Oldendorfs Nummer zwei Maike Bill.