Esther Hoffrichter (hir auf Carat) belegte im neu eingeführten Biathlon-Wettbewerb den zweiten Rang. (Fr)

Bettingbühren. Ausgerechnet eine der jüngsten Teilnehmerinnen sorgte beim Reit- und Springturnier des RV Bettingbühren für den einzigen Heimsieg: Lilli Gaerdes setzte sich im Führzügelklassenwettbewerb auf Filou durch. Geführt wurde sie von Lisa Kandzia. Aber immerhin über einen zweiten Platz freute sich Bettingbührens Esther Hoffrichter auf Glamour im neu eingeführten Biathlon-Wettbewerb, einer Kombination aus acht Sprüngen mit dem Pferd und Dosenwerfen.

Hoffrichter musste nur Louisa Wagenknecht vom RV Hurrelhausen auf Platero den Vortritt lassen. Beide blieben ohne Abwurf. Wagenknecht wies aber mit 89,68 Sekunden die um mehr als 33 Sekunden schnellere Zeit als die Lokalmatadorin auf. Wegen der großen Hitze am Tag vor der Veranstaltung verzichteten einige Nachwuchsreiter auf ihren Start. "Trotzdem hatten wir noch eine Starterfüllung von 70 Prozent", berichtete Bettingbührens Vorsitzende Susanne Osterloh. Sie freute sich über den reibungslosen Ablauf der Veranstaltung ohne Zeitverzug. Viel Lob hätten die Gastgeber für die tolle Herrichtung der Anlage bekommen, versicherte Osterloh. "Wir haben dabei viel Liebe zum Detail gezeigt. Dafür sind wir aber auch eine Woche lang jeden Tag auf der Anlage gewesen", so Osterloh. Die Bettingbührener sorgten auch noch für zusätzliche Sitzplätze für die Zuschauer, die auch komplett in Anspruch genommen worden seien, betonte die Vereinsvorsitzende.

Der zu Ehren ihres verstorbenen Schwiegervaters und Reithallengründers Heinrich Osterloh ins Leben gerufene Sonderpreis wurde in diesem Jahr geteilt. Chiara Hähner vom Stedinger RFV Sturmvogel Berne wies in der kombinierten Prüfung aus einem Springen und einer Dressurprüfung am Ende mit 14,8 Punkten auf Thyssen ebenso viele Zähler auf wie Katharina Wuthe vom RV Ganderkesee auf Chocolate. Für Chiara Hähnel war es der erste Sieg in dieser Wertung. Sie ist somit neben Katharina Wuthe die beste Nachwuchs-Allrounderin der gesamten Wesermarsch.

Bereits zweimal hatte Kea Böning den "Heinrich-Osterloh-Gedächtnis-Preis" zu ihren Gunsten entschieden. Die Youngsterin ist zwar nach wie vor auch Mitglied beim RV Bettingbühren, geht aber bei den Turnieren mittlerweile für den Nachbarn Stedinger RFV Sturmvogel Berne an den Start. Sie teilte sich auf Carry’s Crack mit ihrer Vereinskollegin Rebana Otten auf Jamiro den dritten Platz in der zweiten Abteilung des A-Stilspringens hinter Bernes Alke Rowehl auf Carry Sue. Diese musste sich nur Nina Rohde vom RV Ovelgönne von 1908 auf Phylis knapp beugen. Auch in der ersten Abteilung des A-Springens mit anschließender Siegerrunde mischten die Berner vorne mit. Luise Wichmann auf Sweet As und erneut Alke Rowehl auf Carry Sue beanspruchten die Positionen zwei und drei. Auch hier siegte Nina Rohde auf Phylis.

Chiara Hähner heimste neben ihrem Sieg in der Kombinations-Prüfung auch noch einen zweiten Rang in der ersten Abteilung des A-Stilspringens auf Thyssen ein. Für ein wenig Abwechslung sorgte Edgar Bosselmann mit seiner Westernreiten-Show-Einlage in der Mittagspause. "Er hat auf sehr eindrucksvolle Weise gezeigt, was man sonst noch alles mit einem Pferd machen kann. Dabei muss es nicht immer um Leistungssport gehen. So ist er zum Beispiel sein Pferd ohne Zügel geritten und mit seinem Pferd auf einen alten Treckerreifen gestiegen", berichtete Susanne Osterloh. Insgesamt sei es ein sehr entspanntes Turnier gewesen. "Die Richter haben auch das hohe sportliche Niveau der Teilnehmer gelobt", ergänzte die Vereinschefin.