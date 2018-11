Andernfalls droht den Nordbremern ein längerer Aufenthalt in der unteren Tabellenhälfte. Eine ungewohnte Situation, gehörten sie doch in den vergangenen fünf Jahren stets zur Bremen-Liga-Crème. Das Problem ist bei einem Blick auf das Torverhältnis schnell auszumachen: In vier Spielen hat die SAV nur drei Treffer erzielen können. „Wir haben ein Problem vor dem Tor“, räumt Heine ein und nennt Gründe: „Manchmal sind wir einfach zu verspielt, agieren nicht schnörkellos genug und verkrampfen. Und dann ist auch noch Pech im Spiel.“ Tatsächlich haben die Vegesacker bis auf den verpatzten Saisonauftakt in Geestemünde fußballerisch überzeugen können. Nun soll sich auch das Erfolgserlebnis wieder einstellen. Kein leichtes Unterfangen bei einem Gegner, der bislang vor allem kämpferisch überzeugt hat.

(gru)

Sonntag, 15 Uhr, Rollsportstadion