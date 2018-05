Bremen-Nord

Holger Bannies läuft auf Platz zwei

Matthias Thode

Bremen-Nord. Holger Bannies von der LG Bremen-Nord ist beim Fehmarn-Marathon bereits zum dritten Mal in diesem Jahr die 42,2 Kilometer lange Strecke in weniger als drei Stunden gelaufen. Zuvor war ihm das bereits bei seinen Starts in Cuxhaven und Hamburg gelungen.