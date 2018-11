Viviane Fitschen (am Ball) muss sich in dieser Szene gleich gegen zwei Spielerinnen der HSG Vegesack-Hammersbeck durchsetzen und feierte mit ihrer HSG Lesum/St. Magnus am Ende einen deutlichen 20:10-Erfolg. (Andreas Kalka)

HSG Lesum/St. Magnus – HSG Vegesack-Hammersbeck 20:10 (9:5): Das Ortsderby war eine einseitige Angelegenheit. Obwohl die Gastgeberinnen mit Ullrich, Grohte, Kulesz, Röhrs und Dwertmann gleich auf fünf wichtige Spielerinnen verzichten mussten, hatten sie das Geschehen jederzeit fest im Griff. "Eine konzentrierte und starke Leistung", lobte Jörg Madsen seine Mannschaft. Über eine 7:3-Führung ging es mit einem 9:5 in die Pause. Das Gästeteam von Trainer Carsten Blum hielten nur in den ersten Minuten mit. "Wir fangen recht ansprechend in der Abwehr an, schaffen es aber nicht, uns vorne im Angriff zu belohnen", so der HVH-Coach. Nach der Pause bestimmten nur noch die Gastgeberinnen das Geschehen. Angetrieben von Sabrina Stelljes, Viviane Fitschen und Merle Piprek wurde die Führung kontinuierlich ausgebaut. "Die Mannschaft hat sich auch nicht durch die teilweise überharte Gangart des Gegners aus dem Konzept bringen lassen", so Madsen. Der letzten Treffer der Partie war dann Lesums "Standby"-Spielerin Simone Zweschper vorbehalten. "Zehn Tore in 60 Minuten sind einfach zu wenig", wusste Blum: "So kannst du kein Spiel gewinnen. Wir werden weiter hart daran arbeiten, um wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren."

HSG Lesum/St. Magnus: Kirmße, Kleinschmidt; Mattfeldt, Stelljes (5/1), Fleckenstein (8/5), Zweschper (2), Fitschen, Piprek (2), Steinwede (1), Landeck (1), Schütze, Bultmann (1).

HSG Vegesack-Hammersbeck: Babalija; Anders, Czarnik, Gerber (2/2), Krüger, Lamcke (1), Lindemann (2), Stork, Jeschke (1/1), Weiß (2), Zielonka (2/1), Kuls.

HSG Stedingen – SV Grambke-Oslebshausen III 17:8 (9:5): Vier Siebenmeter und mehrere Tempogegenstöße wurden den Gästen zum Verhängnis. Bis zum 4:4 nach 15 Minuten war es nicht nur eine torarme, sondern auch eine recht ausgeglichene Begegnung. "Wenn Stedingen selbst aufbauen und spielen musste, hatten wir sie soweit im Griff", war SVGO-Trainer Michael Hauk mit der Defensivleistung seines Teams mehr als zufrieden. Doch nach vorne hatten die Gäste zu wenig entgegenzusetzen. Die HSG ging bei 5:4 in Führung und baute den Vorsprung von da an konstant aus. "Die zweite Halbzeit wurde von uns dann immer kontrolliert", sagte Stedingens Trainer Rolf Dierks. Über 13:7 fuhr der ungeschlagene Aufsteiger um die starke Torfrau Marlien Willig schließlich einen souveränen Heimsieg ein. Und auf Seiten des SVGO ärgerte man sich, dass die guten Trainingsleistungen wieder einmal nur in der Defensive abgerufen werden konnten.

HSG Stedingen: Willig; Deters (3), Gode, Alissia Müller (4/2), Saskia Müller (5), Ohlenbusch, Onkes (2/1), Reher (3/1), Thomas.

SV Grambke-Oslebshausen III: Zorn, Zachow; Laabs (2), Boll (1), Mrosla, Volkmer, Acerra, Bartsch, Ostendorf, Seedorf (2), Berlips (1), Strauß (2).

SG Findorff II – SV Grambke-Oslebshausen II 7:20 (2:11): Ein Sieg mit 13 Toren Vorsprung – und dennoch zog SVGO-Trainerin Petra Theuerkauff hinterher ein wenig zufriedenstellendes Fazit: "Das war eines unserer schwächsten Spiele der letzten Monate." Es sagt einiges über die Dominanz der verlustpunktfreien Gäste in der Bremenliga aus. 34 technische Fehler belegen jedoch die Einschätzung Theuerkauffs, die zudem eine "ungewohnte Schwäche beim Torabschluss" ausgemacht hatte. Am Ende standen 21 Fehlversuche in der Bilanz. Nur die neunfache Torschützin Sandra Pierags-Beneke und Torfrau Sylvia Dorow wussten zu überzeugen. "Alle anderen blieben weit hinter ihren bisher gezeigten Leistungen zurück", so Theuerkauff.

SV Grambke-Oslebshausen II: Dorow, Grieme (n.e.); Macha (1), Rathjen (2), Kodanek (1), Fröse (3), Steinbusch (2/1), Pierags-Benecke (9/2), Fislage (2), Krohn, Tesch.