Die Landesliga-Handballerinnen der HSG Schwanewede/Neuenkirchen haben den Einzug in die zweite Pokalrunde Niedersachsen/Bremens verpasst. Sie mussten sich dem Ligakonkurrenten TSV Altenwalde knapp mit 21:22 (11:11) geschlagen geben.

„Mit einer vollen Mannschaft und ohne zu experimentieren hätten wir das Spiel wohl gewonnen“, meinte HSG-Trainer Thomas Bohlmann. Sein Pech war jedoch, dass er trotz eines üppigen Kaders nur elf Spielerinnen, davon zwei Torfrauen, auf die Beine bringen konnten.

Verzichten musste er unter anderem auf die beiden Mannschaftsstützen Marissa Deters und Katharina Kühne, aber auch Janine Woelke stand dem Team nicht zur Verfügung. Aus der A-Jugend hatten Celine Höler im Feld und Selina Garstka ausgeholfen, die im zweiten Durchgang im Tor stand. Trotzdem taugte die Begegnung als Gradmesser für die Saison auf jeden Fall. „Wir können mithalten, das sah gar nicht einmal so schlecht aus“, kommentierte Thomas Bohlmann die Leistung seines Teams. Das hatte sich mit einem Gegner gemessen, der in der vergangenen Saison mit 20:24 Punkten auf dem neunten Rang gelandet war – punktgleich mit dem Achtplatzierten.

Insofern war bei den „Schwänen“ also alles in Butter? Mitnichten! Sie hatten sich aufgrund der holprigen Vorbereitung (erwartungsgemäß) viele technische Fehler geleistet und in der Schlussphase sogar einen Zwei-Tore-Vorsprung verspielt. „Am Ende haben wir uns wirklich etwas zu dusselig angestellt“, sprach Thomas Bohlmann Klartext. Immerhin hatte die A-Jugendliche Celine Höler einen guten Eindruck hinterlassen. Sie spielte auf der ungewohnten halbrechten Position und ging dort immer wieder engagiert auf die gegnerische Deckung zu. Der TSV Altenwalde hat es übrigens auch im Finale des Viererturniers knapp gemacht und das Landesklasse-Team des Hastedter TSV mit 25:24 bezwungen.