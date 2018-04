Heimvorteil für zwei Nordbremer Leichtathleten: Bei den Landesmeisterschaften Bremens und Niedersachsens am morgigen Sonnabend und Sonntag auf der Sportanlage des TuS Komet Arsten vertreten Inga Reschke und Dominic Diekmann die Farben der LG Bremen-Nord.

Inga Reschke peilt im Diskuswurf der Frauen (Sonnabend, 13.20 Uhr) eine Medaille an und möchte überdies ihre Saisonbestmarke von 46,32 Meter weiter nach oben schrauben. Für die 34-Jährige sind die Landesmeisterschaften der Auftakt zu einem randvollen Wettkampfprogramm. Am nächsten Wochenende folgen schon die parallel stattfindenden Norddeutschen Meisterschaften in Hamburg und die Senioren-DM in Erfurt.

Über 5000 Meter (Sonnabend, 19.20 Uhr) wird sich der 18-jährige Dominic Diekmann mit der Konkurrenz messen. Der Nordbremer bestreitet seine zweite Männer-Saison und startet in Obervieland in einem insgesamt 19-köpfigen Teilnehmerfeld. In diesem Wettkampf über zwölfeinhalb Stadionrunden orientiert er sich an seiner Meldezeit von rund 16 Minuten.