Musik und lautstarke Kommandos brechen sich an den Hallenwänden. Es ist zwölf Uhr mittags. Der gleichnamige Film mit Gary Cooper in der Hauptrolle gilt noch immer als einer der besten Western aller Zeiten. Zu den Besten unter Norddeutschlands Tanzsportlern zählen die Paare von Ars Nova, eine Kooperation des TTK Grün-Weiß Vegesack und der TSG Ars Nova Verden. Seit nunmehr acht Jahren ist Lars Tielitz von Totth Chefcoach, der die Tänzerinnen und Tänzer der A- und B-Formation zusammen mit seiner Frau Caroline auf die neue Turniersaison vorbereitet. Jetzt steht er mit seiner fünf Monate alten Tochter Elena im Arm neben dem Regiepult, während seine Frau den Paaren erklärt, wie eine Schrittfolge samt Drehung noch exakter gelingen kann.

Beide Formationen sind in der vergangenen Saison Aufsteiger gewesen. Und beide erreichten im ersten Anlauf einen gesicherten Mittefeldplatz in der Regionalliga (A-Team) sowie in der Oberliga (B-Team). Tielitz von Totth spricht von einem Erfolg, der allerdings nicht leicht gefallen sei: „Das Niveau ist in den neuen Klassen wesentlich höher, aber wir haben uns auch tänzerisch gesteigert.“

Im zweiten Regionalliga-Jahr will der Trainer mit seiner ersten Mannschaft noch eine Schippe drauflegen und sich in der Tabelle weiter nach oben orientieren. Und selbstredend soll auch die „Reserve“ die Klasse halten. Dafür wird seit dem Sommer jede Woche rund 20 Stunden trainiert. Denn wenn am 18. Januar in Buchholz in der Nordheide die neue Saison in der Regionalliga mit insgesamt acht Mannschaften gestartet wird, muss die von Lars Tielitz von Totth und seiner Frau ausgetüftelte Choreografie verinnerlicht sein.

Am musikalischen Feinschliff hätten sich aber auch die Aktiven intensiv beteiligt, unterstreicht Daniel Erben, Pressewart des TTK Grün-Weiß Vegesack und selbst Formationstänzer. Die Choreografie, so Erben, weise einen hohen Schwierigkeitsgrad auf – „insbesondere in der Komplexität der paarbezogenen Schrittfolgen“.

DTV-Statuten fordern fünf Tänze

Zwar keine High-Noon-Klänge wohl aber Anleihen aus der amerikanischen Countrymusic bestimmen den Rhythmus des A-Teams, das bei den Turnieren jeweils viereinhalb Minuten lang möglichst perfekten Formationstanz aufs Parkett bringen muss. Mit den vom Deutschen Tanzsportverband (DTV) vorgeschriebenen lateinamerikanischen Tänzen Samba, Chachacha, Rumba, Paso Doble und Jive. Mit Ein- und Ausmarsch dauert eine Vorstellung insgesamt sechs Minuten, doch nur der Hauptteil wird von den fünf Wertungsrichtern beurteilt.

Eine wichtige Rolle bei der Beurteilung der Leistungen, so der diplomierte Sportwissenschaftler Lars Tielitz von Totth, spiele der Carpenter-Effekt, benannt nach dem englischen Physiologen William Benjamin Carpenter (1813 bis 1887). Er beschreibt das automatische „Mitgehen“ der Zuschauer bei Sportveranstaltungen. „Je intensiver die beobachtete Bewegung, desto intensiver die Reaktion des Zuschauers“, erläutert der Vegesacker Tanzpädagoge den Effekt.

Um dieses Ziel zu erreichen, müssen Sporttänzer über eine spezifische Mischung aus Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit und Körperkoordination verfügen. Und konditionell dürfen sie nicht an ihre Grenzen stoßen. Tielitz von Totth: „Dann leiden Balance und Musikalität.“ Nicht zu vergessen, die Noten der Wertungsrichter. Alle Tänzerinnen und Tänzer von Ars Nova sind neben den Gruppen- auch noch in Einzeldisziplinen aktiv. Magdalena Michalik und Fabian Geukens beispielsweise wurden in diesem Jahr Norddeutsche Meister in der A-Klasse und Dritte in der S-Klasse.

In diesem Jahr war die Tanz-Kooperation aus Vegesack und Verden auf knapp 200 Turnieren gefordert. Das verlangte ein Höchstmaß an Kondition und schlauchte. An einem Turniertag kann ein Aktiver schon mal 3000 Kalorien verlieren. Doch das Publikum will unterhalten werden und die körperlichen Anstrengungen nicht sehen, die den Puls auf 180 hochschnellen lassen. Der Ars-Nova-Trainer hat denn auch ein Idealbild vom Formationstanz: „Wären die Zuschauer taub, sollten sie dennoch die Musik aufgrund der tänzerischen Darbietung empfinden können.“

Während sich Elena auf dem Arm ihres Vaters bei den Country-Klängen rekelt, filmt Erben die Schrittfolgen der Paare. „Heute Abend werden wir uns die Aufnahmen in Zeitlupe ansehen, um eventuell noch Fehler auszumerzen“, erläutert der Cheftrainer. Schließlich will sich das A-Team am 5. Januar möglichst perfekt mit neuer Musik, neuer Choreografie und neuen Kleidern in der Verdener Lönsweghalle vorstellen. Jetzt, eine Stunde nach High Noon, wird in der Lesumer Schulturnhalle erst einmal eine Pause eingelegt.