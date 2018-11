TuSG Ritterhude – TSV Eiche Neu St. Jürgen 3:0 (1:0): Die Jahnsportpark-Kicker hatten leichtes Spiel. Dem Gast steckte das kräftezehrende Donnerstag-Spiel in den Knochen. Die Ritterhuder erarbeiteten sich in der einseitigen Begegnung Torchancen in Hülle und Fülle. Patrik Plasa gelang nach Hereingabe von Sebastian Bortmann per Kopf die TuSG-Führung. Julian Geils legte das 2:0 auf und Patrik Plasa nahm erneut per Kopfball präzise Maß. Niklas Kutz sorgte nur zwei Zeigerumdrehungen später nach Assist von Julian Geils mit dem 3:0 für eine frühe Entscheidung. Torjäger Niklas Kutz traf zudem das Lattenkreuz (34.).

FC Hansa Schwanewede – TSV Meyenburg 1:0 (0:0): Die Zuschauer mussten im Derby lange auf das entscheidende Tor warten. Joker Andreas Dirks traf erst eine Minute vor dem Abpfiff. Die Gäste bekamen den Ball zuvor nicht aus der Gefahrenzone. Die erste Halbzeit verlief sehr zerfahren. Die Schwaneweder ergriffen nach dem Wechsel die Initiative und besaßen durch Thorsten Vethacke, Pascal Vöbel und Steffen Bürgel gute Möglichkeiten. Tobias Okuniek und Sebastian Rolf ragten im Hansa-Team heraus.

ASV Ihlpohl – VSK Osterholz-Scharmbeck II 1:3 (0:1): Dennis Grube avancierte mit einem Doppelpack an ehemaliger Wirkungsstätte zum Matchwinner. Der Ex-Ihlpohler verwandelte einen 20-Meter-Freistoß direkt zur VSK-Pausenführung. Ihm gelang zudem mit einem 16-Meter-Schuss genau in den Winkel ein weiteres Klassetor. Der ASV Ihlpohl hatte zudem bei einem Lattentreffer von Andreas Meger (15.) Pech. Henning Schreck markierte letztlich per Kopfballverlängerung den Ehrentreffer.

SV Grün-Weiß Beckedorf – SV Garlstedt 3:2 (0:2): Die Gäste wurden weit in der Nachspielzeit noch erwischt. Wilmar Humann brachte da den Ball zum umjubelten 3:2 im Gäste-Tor unter. Garlstedt lag zur Halbzeit mit 2:0 in Front. Jan Kelichhaus bestrafte einen gegnerischen Stellungsfehler. Peter Brant war zur Stelle, nachdem Torwart Björn Meyer über den Ball trat. Jakob Weingart und Heinrich Weingart leiteten nach dem Wechsel die Wende ein. Heinrich Weingart überlistete den Gäste-Torhüter (Heber). Die Gäste schwächten sich nach dem 2:0-Vorsprung selbst – sie handelten sich zwei Gelb-Rote Karten ein.