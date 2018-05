Nach den unglücklichen Niederlagen in den vergangenen Wochen wirkte dieser Erfolg wie ein Befreiungsschlag für die Nordbremer.

„Ich bin erleichtert“, sagte Sportwart Okan Altindag nach Abpfiff von Schiedsrichter Dennis Stahmann (SC Borgfeld). Zunächst sah es auf dem Kunstrasenplatz am Burgwall nicht nach einer deutlichen Angelegenheit für die Platzherren aus, bis zur 38. Minute war die Partie nämlich total zerfahren. Es wurde viel gekämpft und viel geschrien, aber durchdachte Aktionen waren auf beiden Seiten Mangelware.

„Union hat das gut gemacht und uns das Spiel schwer gemacht“, lobte später SVT-Spielertrainer Necati Uluisik, dem ebenfalls gleich mehrere Steine vom Herzen fielen. „Endlich haben wir auch unsere Torchancen mal genutzt“, freute sich Uluisik. So wie in jener 38. Minute, die den Durchbruch für die Gastgeber brachte. Bis dahin konnte man lediglich einen Distanzschuss von Necati Uluisik direkt auf Unions Torwart Tim Meyer notieren, sowie drei gehaltene Fernschüsse der Gäste. Türkspors Torwart Muammer Eren war jedesmal rechtzeitig am Boden, um die nicht allzu hart getretenen Bälle des Bremen-Liga-Absteigers aufzunehmen.

Gutes Füßchen

In Minute 38 gab es jedoch einen Freistoß für die Platzherren, Turgay Kaptan war unsanft ausgehebelt worden. Necati Uluisik zirkelte den Ball maßgerecht für Tarek Chaaban in den Gäste-Strafraum, und Chaaban köpfte zum 1:0 ins lange Eck ein. Und weil eine Traumkombination zwischen Sinan Alija und Kubilay Acan wenige Sekunden vor dem Halbzeitpfiff sogar das 2:0 durch Alija brachte, waren die Weichen nach 45 Minuten bereits auf Türkspor-Sieg gestellt. „Das 2:0 war die Vorentscheidung, das dritte Tor gleich nach der Halbzeitpause machte alles klar“, sagte Okan Altindag. Danach kam seine Offensive ins Laufen, und es gab kein Halten mehr.

Für das 3:0 war wiederum Sinan Alija verantwortlich, der einen schönen Pass in die Schnittstelle aufnahm und überlegt gegen die Laufrichtung von Tim Meyer vollendete (57.). Nur vier Minuten später konnte Ruben Liesigk den enteilten Kubilay Acan nur mittels Foulspiel bremsen, und den fälligen Elfmeter verwandelte Tarek Chaaban locker flach zum 4:0. Wiederum zwei Zeigerumdrehungen später kam dann der erste sehenswerte Auftritt des eingewechselten Sezer Aydin. Dieser nahm eine passgenaue Vorlage von Sinan Alija aus dem Lauf heraus mit und versenkte den Ball zum 5:0 ins Eck. Dass Sezer Aydin ein gutes Füßchen hat, bewies er beim 6:0 in der 81. Minute. Auch hier schoss er aus rund 17 Metern volley genau ins Eck. Unions Torhüter konnte zweimal nur erstaunt hinterherschauen.