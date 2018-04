"Eine gute Mannschaftsleistung gegen einen nicht so starken Gegner", bilanzierte Co-Trainer Deniz Yilmaz, der beim Abpfiff schon auf das Topspiel am kommenden Sonnabend gegen den Tabellenzweiten FC Huchting blickte: "Die Mannschaft macht sich. Auch da können wir was reißen."

Den Schlusspunkt zum 5:2-Endstand in Brinkum setzte übrigens ein Akteur, der sonst für das Verhindern von Toren zuständig ist: der zu Saisonbeginn vom SV Türkspor zur Aumunder Eintracht gewechselte Gökhan Kara. Der Ersatztorwart wurde von Deniz Yilmaz in der 80. Minute als Feldspieler in die Spitze beordert und traf nach Vorarbeit von Deniz Semerci und Daniel Trojahn (86.). "Er ist ein guter Fußballer", lobte Deniz Yilmaz seinen Keeper auf Abwegen, der gegen die Brinkumer Reserve neben Jörn Mahler der einzige einsatzfähige Wechselspieler war.

Die Aumunder hatten schon früh für klare Verhältnisse gesorgt. Ein schöner Direktschuss in den rechten oberen Winkel von Michael Barwig brachte das 1:0 (26.), Cihan Soykan (42.) und Fikri Cam (56.) legten zum 3:0 nach. Die Gegentreffer zum 1:3 (62., Foulelfmeter) und 1:4 (81.), zwischen denen noch ein Kopfballtor von Fatih Akyildiz (66.) lag, blieben ohne größere Wirkung.