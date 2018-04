Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Landestitel und DM-Ticket für Hünecke

Kreis Osterholz (kh). Marina Hünecke (TuSG Ritterhude) sicherte sich bei den Landesmeisterschaften im Gerätturnen in Buchholz den Titel bei den Seniorinnen in der Kür Modifiziert (KM 3). Damit qualifizierte sich die 40-Jährige für die deutschen Titelkämpfe. Am Balken habe sie ohne Absteiger ein Handstandabrollen, Rad sowie eine Rückwärtsrolle geturnt. Dafür nahm sie nach 9,75 Punkten am Stufenbarren 11,75 Zähler in Empfang. Die Bodenübung habe sie mit Strecksalto, Felgrolle, Handstanddrehung und Flick-Flack in der Schlussbahn versehen. Der Lohn waren 11,40 Punkte. Mit 12,15 Zählern am Sprung beendete sie den Wettkampf. Mit insgesamt 45,05 Punkten verwies Hünecke somit Bianca Klein vom MTV Himmelpforten um 4,05 Zähler auf die zweite Position.