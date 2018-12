Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Lesum in der Gastgeberrolle

Kh

Lesum. Am morgigen Sonnabend richtet der TSV Lesum-Burgdamm von 10 Uhr an in der Sporthalle Steinkamp den dritten Durchgang der Weserliga der männlichen Geräteturner aus. An diesem Wettkampf nehmen neben dem Gastgeber auch noch der TV Grohn, Bremen 1860 sowie die TuSG Ritterhude teil. Diese vier Vereine stellen insgesamt acht Mannschaften. Während Bremen 1860 mit drei Teams an den Start gehen wird, tritt Lesum nur mit einer Riege an. Nach dem zweiten Durchgang führt die erste Mannschaft von Bremen 1860 mit 485,60 Punkten das Klassement vor den ersten Formationen des TV Grohn (476,30) sowie der TuSG Ritterhude (473,95) an. Mit gehörigem Abstand folgt der TSV Lesum-Burgdamm auf der vierten Position.