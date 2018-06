Die siebenfache Torschützin Stephanie Fleckenstein kassierte mit der HSG Lesum/St. Magnus eine bittere 23:24- Derbyniederlage gegen den SV Grambke-Oslebshausen II. (Tobias Dohr)

Hastedter TSV II – HSG Stedingen 14:13 (5:7): Dem Team von Trainer Rolf Dierks wurde zum Verhängnis, dass die Hastedter nun offenbar um jeden Preis die zweite Vertretung in der Bremenliga halten wollen. So hatten sich die Gastgeberinnen mit reichlich Spielerinnen aus dem Landesligakader sowie der A-Jugend verstärkt. Dennoch hatten die HSG-Frauen ausreichend Chancen, doch erst nach 13 Minuten fiel der erste Treffer für die Gäste.

Über 3:4 ging es dennoch mit einer 7:5-Führung in die Halbzeitpause. Danach blieb es eng. Dem Dierks-Team, das mit Köhler, Onkes, Ohlenbusch und Behrends gleich vier wichtige Spielerinnen ersetzen musste, fehlte in der Schlussphase dann die nötige Kondition. Auch die starke Torfrau Marlien Willig konnte die zweite 13:14-Niederlage in Folge am Ende nicht verhindern.

HSG Stedingen: Willig; Saskia Müller (6/2), Röver, Thomas (2), Gode, Buttelmann, Reher (2), Alissia Müller (3).

SV Grambke-Oslebshausen III – HSG Lesum/St. Magnus 24:23 (11:11): Die Entscheidung im Derby fiel erst drei Sekunden vor Schluss. Die Gäste wollten gerade den letzten Angriff aufbauen, als ein Ballverlust dem SVGO-Team die unverhoffte Chance zum Sieg eröffnete. Linda Schultze blieb eiskalt und traf zum umjubelten 24:23. Bereits davor war es über die komplette Spielzeit ein ausgeglichenes und umkämpftes Match gewesen – stets mit leichten Vorteilen für das Team von HSG-Trainer Jörg Madsen. Erst durch starke Einzelaktionen von Mareike Boll, Anika Laabs und Sandra Köster gelang es den Gastgeberinnen zehn Minuten vor Spielende, das erste Mal in Führung zu gehen. Ansonsten hatten die Madsen-Schützlinge durchgehend geführt.

"Der stärkere Mannschaftsteil war diesmal der Angriff, denn die Deckung offenbarte ungewohnte Schwächen", haderte der HSG-Coach mit seiner Abwehr. So konnte selbst die zwischenzeitliche 16:13-Führung nicht verteidigt werden. "Durch Unachtsamkeiten hat sich die Mannschaft selbst um den Lohn der Arbeit gebracht", so Madsen. SVGO-Interimstrainerin Jaqueline Streckwaldt hingegen freute sich über einen wichtigen Sieg, durch den der Tabellennachbar überflügelt wurde. "Da das Hinspiel mit einer hohen Niederlage endete, war es für uns gewissermaßen ein doppelter Sieg."

SV Grambke-Oslebshausen III: Zorn, Prock; Schultze (4/1), Laabs (3), Boll (2), Mrosla (1), Bartsch (3), Köster (2),Volkmer, Granitza, Stach, Strauß (10/3), Huthoff.

HSG Lesum/St. Magnus: Kleinschmidt, Jung (n.e.); Mattfeldt (1), Grothe (5), Dwertmann (5), Röhrs (3), Fleckenstein (7/5), Piprek (2), Steinwede, Klawitter, Landeck (n.e.) Schütze.

SV Grambke-Oslebshausen II – VSK Osterholz-Scharmbeck 31:16 (19:5): Sandra Pierags-Beneke, Nicole Tesch und Kim Rathjen sorgten mit drei schnellen Treffern für eine frühe 3:0-Führung, die im Verlaufe der ersten Halbzeit kontinuierlich ausgebaut wurde. Nach Wiederanpfiff ließ das Team von Petra Theuerkauff die Zügel dann aber ein wenig schleifen, was für die SVGO-Trainerin aber durchaus akzeptabel war: "Bei einem 14-Tore-Vorsprung normal, man macht halt nur noch das Nötigste." Außerdem war der Spitzenreiter erneut nur mit einem kleinen Kader ins Spiel gegangen, wodurch am Ende auch ein bisschen die Kondition fehlte. Am souveränen Sieg des Klassenprimus gab es dennoch nichts zu deuteln.

SV Grambke-Oslebshausen II: Dorow; Macha, Rathjen (2), Kodanek (4), Steinbusch (7/5), Tesch (2/1), Pierags-Beneke (3/1), De Beet (9), Krenke (1), Fröse (3).