war der erste Platz nach einem glatten 8:0-Erfolg beim SV Adolphsdorf nicht mehr zu nehmen. Da half dem punktgleichen SV Hüttenbusch wegen der schlechteren Einzel­bilanz auch ein 6:2-Sieg über den SV Buschhausen nichts mehr. Der Vegesacker SV war schießfrei. In der Bezirksklasse B brachte der Blumenthaler SV seinen Titelgewinn mit einem 8:0-Triumph über die SGS Teufelsmoor unter Dach und Fach. Der Meyenburger SV hatte seine Saison hier bereits zuvor auf dem letzten Rang beendet.

SV Adolphsdorf – SV Schwanewede 0:8: Schwanewedes Topschütze Alexander Wulf vermochte zwar nicht ganz an seine 373 ­Ringe aus der vorausgegangenen Wettkampfwoche anzuknüpfen, ergatterte aber dennoch gänzlich ohne Mühe seine beiden Einzelzähler. Marina Wingert bestätigte hingegen mit 354 Ringen ihr starkes Resultat aus dem dritten Wettkampf und behauptete sich somit ebenso souverän gegen Adolphs­dorfs Bernd Helmke. Nur nach hinten heraus wurde es ein wenig enger für den Klassenprimus. Routinier Albert Pointinger verzeichnete mit 339 Ringen sein schwächstes Saisonergebnis und musste so gehörig um seine Einzelzähler gegen Gastgeber ­Andreas Helmke bangen. Schwanewedes Andreas Minke hob sich dagegen seine ­beste Vorstellung der Serie bis zum Schluss auf. Mit 331 Ringen machte er den glatten Erfolg für den neuen Meister perfekt. In der Einzelwertung zog Alexander Wulf noch an Max Litau vom Vegesacker SV vorbei und ­sicherte sich hier die Bronzemedaille. Nur Benno Böhm vom SV Buschhausen und Cliff Wedemeyer vom SV Hüttenbusch waren noch ein bisschen besser im Einzelklassement. Sowohl Wulf als auch Litau sind damit für das Best-of-20-Einzelfinale auf der Anlage des SV Wörpedorf am 26. Februar qualifiziert.

Blumenthaler SV – SGS Teufelsmoor 8:0: Die Blumenthaler behielten ihre weiße ­Weste mit dem vierten Triumph in der vierten Wettkampfwoche bei. Die an Nummer eins gesetzte Anneliese Neugebauer ­reichte mit ihren 348 Ringen zwar nicht ganz an ihren Saisonschnitt heran, besiegte Heinz-Hermann Kück aber trotzdem problemlos. Bester Blumenthaler an diesem Tag war Jan-Patrick Fritz mit seinen 349 Ringen. Aber auch Hans-Jürgen Schloo sowie Jörg Cordes standen den Ergebnissen von Neugebauer und Fritz in kaum etwas nach und fuhren ebenso ungefährdet ihre Einzelzähler ein. Selbst Blumenthals Ersatzschütze Michael Nonnewitz hätte mit seinen 341 Ringen jeden Teufelsmoorer in die Knie gezwungen. Daran war auch die enorme mannschaftliche Geschlossenheit des Spitzenreiters und Siegers der Bezirksklasse B zu erkennen. Die Nordbremer steigen somit in die Bezirksklasse A auf.

Bezirksklasse A: SV Hüttenbusch – SV Buschhausen 6:2; SV Adolphsdorf – SV Schwanewede 0:8: Stelljes – Wulf 336:360; Bernd Helmke – Wingert 337:354; Andreas ­Helmke – Pointinger 336:339; Voßgröne – Minke 317:331 Tabelle: 1. SV Schwanewede 4 Wettkämpfe/23:9 Einzelpunkte/9 Mannschaftspunkte; 2. SV Hüttenbusch 4/18:14/9; 3. SV Buschhausen 4/16:16/6; 4. Vegesacker SV 4/14:18/4; 5. SV Adolphsdorf 4/9:23/1 Bezirksklasse B: Blumenthaler SV – SGS Teufelsmoor 8:0: Neugebauer – Kück 348:326; Fritz – Eckardt 349:304; Schloo – Hölling 343:309; Cordes – Sussmann 342:296; SV Steden SV – Huxfeld 0:8 Tabelle: 1. Blumenthaler SV 4/29:3/12; 2. SV Huxfeld 4/26:6/9; 3. SV Steden 4/14:18/6; 4. SGS Teufelsmoor 4/6:26/1; 5. Meyenburger SV 4/5:27/1 Einzelwertung: 1. Benno Böhm (SV Buschhausen) 365 ­Ringe im vierten Wettkampf/ 1467 Ringe insgesamt; 2. Cliff Wedemeyer (SV Hüttenbusch) 364/1457; 3. Alexander Wulf (SV Schwanewede) 360/1450; 4. Max Litau (Vege­sacker SV) 363/1441; 5. Kevin Nestler (Meyenburger SV) 354/1410; 6. Hans-Jörg Voß (SV Huxfeld) 355/1408; 7. Anneliese Neugebauer (Blumenthaler SV) 348/1407; 8. Rainer Block (SV Huxfeld) 355/1401; 9. Willi Wacker (SV Huxfeld) 352/1400; 10. Marina Wingert (SV Schwanewede) 354/1397 KH