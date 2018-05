In Hude am Start: Vielseitigkeitsreiterin Sandra Auffarth, die bei den Olympischen Spielen in London Gold und Bronze gewann. (Dpa)

Die Dressurreiter starten am morgigen Freitag ab 14 Uhr in einer Reitpferdeprüfung. Zu den Höhepunkten in den Dressurvierecken gehört eine Reiterprüfung der Klasse M (Sonnabend, 15 Uhr). Aus der Region nehmen an dieser unter anderem Ana-Lena Balzersen, Monika Warrelmann, Svenja Stenzel (alle RV Ganderkesee), Andrea Geue (RC Hude) und Christoph Riewe (RV Grüppenbühren) teil. Ein ähnlich starkes Teilnehmerfeld hat sich auch für die M-Dressurprüfung, die am Sonntag ab 13 Uhr ausgeritten wird, angekündigt. Spannung verspricht zudem der A-Mannschaftsdressurwettbewerb (Sonntag, 13.30 Uhr), denn für diesen haben sich beinahe alle Teams der lokalen Vereine angemeldet. Mit dabei sind die Mannschaften des RSV Schierbrok, RV Ganderkesee, RV Hohenböken, RV Grüppenbühren und des Gastgebers RC Hude.

Ebenfalls am Freitag beginnen auf dem Hauptplatz die Spring-Wettbewerbe. Los geht es um 13.30 Uhr mit dem mit 65 Nennungen größten Wettkampf – einer A-Springpferdeprüfung. Hochklassig besetzt ist dann am Sonntag das M-Springen mit Stechen (ab 15.45 Uhr). Unter anderem treten Olympia-Goldmedaillengewinnerin Sandra Auffarth, Svenja Hempel (beide RV Ganderkesee), Stephan Geue (RC Hude) und Hendrik Sosath (Stedinger RFV Sturmvogel Berne) an. Neben einigen L-Springen am Sonnabend und Sonntag dürfen sich die Zuschauer zudem noch auf eine Springpferdeprüfung der Klasse M und ein M*-Springen freuen.