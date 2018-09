Auf schnellere und jüngere Kontrahenten in Bokel trafen diesmal die Senioren der LG Bremen-Nord, Frank Themsen und Torsten Naue. Auf den hart gefrorenen Untergrund und bei kaltem Wind musste sich Torsten Naue (12:08 Minuten) als schnellster Mann über die 3200 Meter im Gesamteinlauf den Jugendlichen Lasse Hohmeyer (11:48) aus Bremervörde und Kim Bunjes (11:52) aus Bokel geschlagen geben. Im folgenden Rennen über die gut doppelt so lange Distanz schnappte der Emder Matthias Eickholt (23:24) den beiden M45-Senioren Frank Themsen (24:02) und Torsten Naue (25:05), die auf den Rängen zwei und drei einliefen, den Gesamtsieg weg. Auf Platz sechs kam Leon Reinery (26:19) vom Lauftreff des TV Schwanewede, der hinter dem Gesamtsieger zugleich Position zwei in der Männerhauptklasse belegte. Einen Erfolg in der M50 über die 6500 Meter feierte Stefan Ziegler im Trikot der SG akquinet Lemwerder. Mit 31:05 Minuten rangierte er in der Gesamtwertung auf Platz 14.