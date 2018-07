Führungswechsel bei Senioren C

Meyenburger Böttjer zieht vorbei

Landkreis Osterholz (wk). Der Wallhöfener SV machte am vierten Wettkampftag der Kleinkaliber-Auflage-Sommerrunde des Bezirksschützenverbandes Osterholz in Worphausen mit dem Tages- und Saisonhöchstwert von 563 Ringen in der Altersklasse Boden auf das Führungstrio SGS Teufelsmoor, SV Hambergen und SV Axstedt gut. Bei den Altersdamen gab Gaby Brinkmann (Wallhöfen, 189) ihren ersten Platz an Schwanewedes Roswitha Krey ab.