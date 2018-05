Nachwuchsmann Pascal Mogalle steigt beim Tischtennis-Verbandsligisten Neurönnebecker TV in der kommenden Saison vom Reservisten zum Stammspieler auf. (Christian Kosak)

Rönnebeck. Das Spieler-Karussell hat sich beim Neurönnebecker TV (NTV) nach dem Abstieg aus der Tischtennis-Oberliga Nord-West der Herren ordentlich gedreht. Von dem Sextett, das den angestrebten Klassenerhalt als Direktabsteiger verfehlte, haben sich mit Michael Eilers (MTV Jever, Oberliga), Marco Gluza (TV Oyten, Bezirksoberliga), Yannick Klüver und Anton Depperschmidt (beide Geestemünder TV, Landesliga) vier Akteure einen neuen Verein gesucht. Nur "Mr. NTV" Jakob Guzmann und Routinier Dimitri Reder sind an Bord geblieben.

Über Bord gegangen ist wegen der großen Fluktuation auch die Philosophie, eine Mannschaft mit Spielern aus dem Großraum Bremen aufzubieten. "Wir waren stolz darauf, nur Bremer und Spieler aus dem Umland bei uns zu haben. Aber was sollten wir jetzt machen", erklärte Teammanager Gerhard Richter nach der Bekanntgabe des neuen Teams, auf das ein Konsolidierungsjahr in der Verbandsliga warten dürfte. Richter: "Wir sind nicht stark genug, um ganz oben dabei zu sein."

Mit dem 23-jährigen Piotr Kiszko und Routinier Marian Odstrcil holte den NTV nämlich zwei Spieler in seinen Kader, die aus Polen zu den Punktspielen anreisen werden. Zu dem externen Duo und den verbliebenen Säulen Jakob Guzmann und Dimitri Reder gesellen sich mit Pascal Mogalle und Sergej Jochim Nachwuchskräfte aus dem eigenen Lager. Mit den 16-jährigen Malik Schnackenberg und Artem Melnicuk sollen zudem zwei weitere junge Leute aus der in der Bezirksliga spielenden zweiten Mannschaft an höhere Aufgaben herangeführt werden.

Sollen und müssen es übrigens. Denn der an der deutsch-polnischen Grenze lebende 32-jährige Tscheche Marian Odstrcil wird laut Gerhard Richter maximal nur die Hälfte der Partien bestreiten. Odstrcil ist für den NTV übrigens ein alter Bekannter. Er spielte für die Nordbremer bereits in der Bezirks- und Landesliga, ehe ihn eine langwierige Verletzung zum Pausieren zwang. Jetzt steht das Comeback bevor.

Gänzlich unbekannt in der Region ist hingegen der zweite externe Neuzugang: Piotr Kiszko. Der junge Mann, der von MKS Chruszczobròd Orkan aus der dritthöchsten polnischen Liga in die niedersächsische Verbandsliga wechselt, soll die neue Nummer eins des NTV werden. Doch dazu bedarf es noch einer Genehmigung des Sportausschusses des Niedersächsischen Tischtennisverbandes, denn die in Polen erzielten Ergebnisse werden in Deutschland nicht berücksichtigt. Bei einem Gastspiel in Nordrhein-Westfalen sammelte Kiszko bis vor zwei Jahren zwar zahlreiche Punkte, doch einige sind bereits verfallen, so dass er laut Gerhard Richter vom Punktwert her hinter Jakob Guzmann und Dimitri Reder an Position drei spielen müsste. Sollte der NTV die Genehmigung erhalten, Piotr Kiszko an Position eins aufzubieten, dann wird die Mannschaft folgendermaßen in die Saison gehen: 1. Piotr Kiszko, 2. Jakob Guzmann, 3. Dimitri Reder, 4. Pascal Mogalle, 5. Marian Odstrcil, 6. Sergej Jochim.

Mit einer Mischung aus Legionären, bewährten Kräften und Youngstern aus dem eigenen Lager soll nun also eine sportlich erfolgreichere Saison als die jüngste, bei der der NTV mit sieben Zählern Rückstand auf den Relegationsplatz den erhofften Klassenerhalt um Längen verfehlte, folgen. Eine Saison, die Teammanager Richter aber keineswegs als eine verschenkte einordnet: "Wir haben den Spielern ein Jahr in der Oberliga ermöglicht. Davon werden viele noch ihren Enkelkindern erzählen. Die Oberliga war für viele etwas Besonderes." Als negativ betrachtet Gerhard Richter rückblickend nur die schon zu Beginn der zweiten Halbserie erfolgte Entscheidung im Kampf gegen den Abstieg: "Es war leider früh klar, dass wir die Liga nicht halten können."

Nach dem Umbruch und vor dem Neustart in der Verbandsliga stellt sich natürlich die Frage, ob das Kapitel Oberliga mit dem einjährigen Abenteuer ohne glücklichen Ausgang damit für alle Zeiten vom Tisch ist. "Für den Moment ist das so okay. Für die nächsten zwei, drei Jahre spielt das Thema Oberliga keine Rolle. Aber wir haben gute Jugendliche, und wenn die so weit sind, dann sagen wir nicht nein", sieht Gerhard Richter den NTV nach dem langjährigen kometenhaften Aufstieg – in sieben Jahren sechsmal aufgestiegen – keineswegs auf dem absteigenden Ast.

