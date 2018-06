Neuenkirchen. Nach vier Spielen noch ungeschlagen – und dennoch keine Chance mehr auf den Titel. So geht es den Damen 40 des TSV Neuenkirchen in der Tennis-Landesliga. Nach dem 6:0-Erfolg über das Schlusslicht Barrier TC geht es für das Team um Mannschaftsführerin Gerda Addix-Stelljes jetzt "nur" noch um die Vize-Meisterschaft – die für das Team auch ein großer Erfolg wäre. Tabellenführer TC Neuenhaus ist indes nicht mehr einzuholen.

Der Barrier TC war in Neuenkirchen hoffnungslos überfordert und kam in den sechs Matches auf lediglich einen Satzgewinn. Addix-Stelljes verlor den ersten Satz, fand danach aber noch rechtzeitig zu ihrem Spiel und siegte schließlich noch ungefährdet mit 4:6, 6:2, 10:3. Auch Monika Bolte hätte den ersten Satz beinahe verschlafen, entschied diesen aber in der Verlängerung noch mit 7:5 für sich. Danach war der Weg frei.Sonja Schmidt und Susanne Korte hingegen fuhren sichere Zweisatzsiege ein, wobei besonders Korte das beste Match in dieser Sommersaison spielte. Nach der frühzeitigen Entscheidung war der Widerstand der Gäste gebrochen.

Neuenkirchen fertigt Barrien ab

Damen 40 verlieren nur einen Satz

TSV Neuenkirchen – Barrier TC 6:0: Schmidt – Frese 6:4, 6:2; Addix-Stelljes – Wilken-Berger 4:6, 6:2, 10:3; Bolte – Thane 7:5, 6:2; Korte – Backhaus 6:3, 6:4; Ficken/Korte – Wilken-Berger/Thane 6:2, 6:1; Addix-Stelljes/Bolte – Frese/Backhaus 6:1, 6:3 (td)