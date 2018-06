Nach drei Niederlagen in Folge waren die Schwaneweder im Kellerduell praktisch zum Gewinnen verdammt. Beide Teams traten auch angesichts dieser Tatsache in Bestbesetzung an.

Im Topspiel hatte Reinhardt Heinrich zunächst einige Mühe, sich auf seinen Gegner einzustellen. Erst im Verlauf des zweiten Satzes fand er das richtige Mittel und agierte fortan mit präzisen Stoppbällen, wodurch er im Matchtiebreak schließlich leichtes Spiel hatte. Es war der erste von insgesamt vier Matchtiebreaksiegen. Auch Peter Greif musste über die volle Distanz gehen, machte sich das Leben aber unnötig schwer. "Bruder Leichtsinn", so Schröder, sorgte für den Verlust des zweiten Satzes, im dritten rettete sich Greif mit starken Nerven dann knapp mit 10:8 ins Ziel. Noch etwas weiter auf die Spitze trieb es Rolf Mitternacht, der sogar ein 11:9 im dritten Satz benötigte.

Dafür waren die Spiele von Hans-Gerd Brumund und Reinhard Risick klare Angelegenheiten. Ebenso wie auch die Partie von Bernd von Trzebiatowski, der als einziger allerdings eine Niederlage einstecken musste. Dennoch stand der Sieg bereits vor den Doppeln fest. Hier konnten dann lediglich Heinrich/Greif einen weiteren Zähler einfahren. Friedhelm Schröder war dennoch vollauf zufrieden: "Die Mannschaft war sich der Bedeutung dieses Matches voll im Klaren und hat den Sieg durch begeisternden Kampf und Einsatz nach Hause gefahren. Wir sind dem Klassenerhalt ein erhebliches Stück näher gekommen."