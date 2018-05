Die Zuschauer erlebten in der Halle Heideschule einen offenen Schlagabtausch. Vom 0:2-Rückstand nach zwei Minuten ließen sich die „Schwäne“ nicht beirren und hielten den Oytener Angriffen stand. Kurz nach jedem Führungstreffer folgte der Anschluss und mit dem 14:14 zur Halbzeit war weiterhin alles offen. Nachholbedarf sah Jens Hamann in der Chancenverwertung, denn er zählte 19 verworfene Bälle.

Am Ende veranlasste Coach Hamann seine Schützlinge zu Gelassenheit. Als diese mit vier Toren in Vorsprung waren, hieß es von der Trainerbank: „Keine Hektik und einfach sicher herunterspielen.“ Die „Schwäne“ beherzigten dies und strichen so erste zwei Punkte ein, von denen Hamann sich insgesamt überrascht zeigte. „Unsere Vorbereitung war aufgrund vieler Langzeitverletzter sehr zäh. Wir konnten nicht einmal so zusammen trainieren, wie wir gegen Oyten aufgelaufen sind“, so Hamann.

HSG Schwanewede/Neuenkirchen: Blumenröther; Hanser, Kleppsch, Jan Ohlandt, Czernek (1), van der Linde (4), Scharnke (3), Winkel (3), Becker (4/2), Fuhrmann (6/1), Flentge (4), Nick Ohlandt (4).