Wladislaw Pfeifer erzielte für Spitzenreiter SV Grohn gegen den TSV Melchiorshausen das entscheidende 2:0. (Sonja K. Sancken)

"Wir hatten Schwierigkeiten ins Spiel zu kommen", gab Malte Jaskosch zu, der allerdings auch erhebliche Veränderungen gegenüber dem 5:2 gegen den SV Grambke-Oslebshausen in Abwehr und Mittelfeld vornehmen musste. Die erste zwingende Chancen führte zum glücklichen 1:0 (27.). Elvan Öksels 20-Meter-Schuss wurde so abgefälscht, dass Sergej Bachmann links plötzlich freie Bahn hatte und mit seinem schwachen linken Fuß sehenswert unter den Querbalken verwandelte. "Wenn man oben steht, dann geht der rein", musste Jaskosch, der wegen des frühen Ausscheidens von Alexander Krail (Augenverletzung) zu weiteren Umstellungen gezwungen war, schmunzeln.

Da beide Defensivreihen gute Arbeit ablieferten, folgten die nächsten Offensiv-Highlights erst zwischen der 55. und 66. Minute. Sie hatten es allerdings in sich. Erst vergab der allein auf Melchiorshausens Keeper Florian Aschoff zusteuernde Sergej Bachmann, dann entschärfte Alexander Janosch den von Yuki Matsuo abgefeuerten Ball (Jaskosch: "Eine herausragende Aktion"), und schließlich gelang Wladislaw Pfeifer mit seinem Kopfballtreffer das entscheidende 2:0 für die Gäste. "Kein einfacher Kopfball. Er hat hervorragendes Durchsetzungsvermögen gezeigt", lobte Jaskosch seinen wendigen, kleinen, laufstarken und offensichtlich torgefährlicher werdenden Mittelfeldmann, der auch schon am vergangenen Wochenende getroffen hatte. Den Freistoß hatte der neu in die Startformation gerückte und auf der rechten Außenbahn aufgebotene Benjamin Samorski hereingebracht, zuvor war Torschütze Pfeifer gefoult worden.

"Damit war das Ding gelaufen", erklärte Malte Jaskosch, der sich auf seine gut organisierte Mannschaft verlassen konnte, die die Uhr mit Hilfe des eingewechselten, ballsicheren Ugur Akcans sicher herunterspielte. Nicht gut ausgespielt haben die "Husaren" ihre Konter. Doch da dies ohne Folgen blieb, ließ es sich verkraften.