Ausschlaggebend für das Ende der Pokalträume in der Geestland-Halle war eine kurze Schwächeperiode in der zweiten Halbzeit, als die Gastgeber nach einem 15:16-Rückstand fünf Treffer in Folge erzielten und auf 20:16 davonzogen. Insgesamt aber, so der allein verantwortliche Florian Pomorski (Schomann weilt im Urlaub), habe sich die Mannschaft gut verkauft. Gut aufgelegt präsentierte sich vor allem Jerome Lippe, der sieben Treffer erzielte.

In der Geestland-Halle spielte eine Vierergruppe mit der HSG Schwanewede/Neuenkirchen, VfL Fredenbeck III, TV Gutheil Spaden (alle Landesliga Bremen) und dem Bremen-Ligisten TV Lilienthal die erste Pokalrunde aus. In die zweite Runde zog der TV Gut Heil Spaden ein, der zunächst den TV Lilienthal mit 31:21 aus dem Rennen warf und sich im Finale gegen den VfL Fredenbeck III mit 26:24 behauptete.