Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Revanche in den Einzeln

Lan

Farge. Dreieinhalb Stunden dauerte es, bevor sich der TSV Emtinghausen und die TSV Farge-Rekum im Duell der Bezirksliga die Punkte geteilt hatten. Die Damen aus Bremen-Nord konnten sich mit einem Zähler nicht aus dem Tabellenkeller lösen. Mit einer Serienbilanz von 4:8 steht die TSV nun auf Platz neun. Die Fargerinnen erwischten bei der Begegnung im Kreis Verden einen schlechten Start. Das Doppel Schmietenknop/Langen unterlag glatt in drei Sätzen, und wenig später zogen auch Helga Kieras und Dörthe Bickhardt nach 9:11, 11:9, 11:6 und 6:11 beim 8:11 im fünften Satz gegen das Emtinghauser Gespann Meyer/Burkel den Kürzeren. Die beiden Nordbremerinnen revanchierten sich für die knappe Doppel-Niederlage in den Einzeln. Da blieben die Farger Spitzenspielerin Helga Kieras und die Nummer drei im Team, Dörthe Bickhardt, jeweils dreimal ungeschlagen. In der Schlussphase war für die Gäste der Sieg zum Greifen nah. Beim Stand von 6:6 blieb Annelies Langen im Fünf-Satz-Duell gegen Maribel glücklos, während die Farger Mannschaftsführerin Christa Schmietenknop einen Zähler gegen Mona Peters erobert hatte (3:0).