Im Männerfeld absolvierte Rost-Brasholz die Stadionrunde beim 4. Laufabend des LAV Zeven in 90,18 Sekunden. „Es ist mir allerdings schwer gefallen“, so die Nordbremerin. „Nach 200 Metern dachte ich, die Beine fallen mir ab“, so die bisher eher auf die längeren Strecken spezialisierte Läuferin.