LGN-Quintett bei Senioren-EM

Rost-Brasholz startet fünfmal

Matthias Thode

Bremen-Nord. Fünf Athleten der LG Bremen-Nord nehmen in diesen Tagen ihren Saisonhöhepunkt, den Start bei den 18. Europäischen Senioren-Leichtathletik-Meisterschaften in Zittau (Dreiländereck Deutschland, Polen, Tschechien), in Angriff. Bei den Titelkämpfen, die bis zum 25. August andauern, hoffen vor allem die Langstrecklerinnen Gabriele Rost-Brasholz und Waltraud Bayer auf Edelmetall. Gabriele Rost-Brasholz hat gleich für fünf Laufstrecken in der Altersklasse W65 gemeldet. Sie nimmt die 800, 1500 Meter, 5000, 10000 Meter sowie den Marathon über die 42,2 Kilometer in Angriff. Waltraud Bayer startet in der W 70 auf den Distanzen von 800, 1500 und 5000 Metern.