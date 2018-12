Weserliga: SC Weyhe – SG Aumund Vegesack I, KGS Weyhe/Leeste, So., 9 Uhr

Landesliga: BTS Neustadt II – SV Grambke-Oslebshausen, Sporthalle Volkmannstraße, So., 10 Uhr

Bezirksliga: TuS Komet Arsten – Lüssumer SV, Egon-Kähler-Straße, Sbd., 14 Uhr; SG Aumund Vegesack III – BSG Arbergen/Mahndorf II, Neurönnebecker TV – Tura Bremen, beide Lerchenstraße, Sbd., 18.30 Uhr. SC Weyhe II – Neurönnebecker TV, KGS Weyhe/Leeste, So., 9 Uhr; SG Aumund Vegesack III – Lüssumer SV, Lerchenstraße, So., 11 Uhr

Schüler-Verbandsliga: SG Aumund Vegesack – OT Bremen und SG HTSV/ATSV Habenhausen, Sporthalle Am Jakobsberg , So., 9 Uhr

Basketball

Oberliga Herren: Basketball Lesum Vegesack – Hagener SV, Heisterbusch, Sbd., 19 Uhr

Bezirksoberliga Herren: TV Jahn Walsrode – Basketball Lesum Vegesack II, Sporthalle am Gymnasium, Sbd., 16 Uhr

Landesliga U16 männlich: TuS Müden-Dieckhorst – Basketball Lesum Vegesack, Zweifeldsporthalle Müden, Sbd., 17.30 Uhr

Bezirksoberliga U12 männlich: TuS Ebstorf – Basketball Lesum Vegesack, Realschulturnhalle, So., 13.30 Uhr

Floorball

Verbandsliga Nordwest Herren: Spieltag in Braunschweig, UC Braunschweig I – SV Grambke-Oslebshausen, So., 11.15 Uhr; SV Grambke-Oslebshausen – TSV Lesum-Braunschweig, So., 13.45 Uhr; UC Braunschweig II – TSV Lesum-Burgdamm, So., 16.15 Uhr

Fußball

Bremen-Liga: SG Aumund-Vegesack – Blumenthaler SV, Sbd., 14 Uhr; FC Sparta Bremerhaven – 1. FC Burg, Sbd., 14.30 Uhr. SV Türkspor – SC Lehe-Spaden, So., 15 Uhr

Landesliga: TSV Lesum-Burgdamm – TuSpo Surheide, Sbd., 14 Uhr; FT Geestemünde – SV Grambke-Oslebshausen, Sbd., 14.30 Uhr. SV Grohn – VfL 07 Bremen, So., 14 Uhr

Bezirksliga: Blumenthaler SV II – TSV Hasenbüren, Sbd., 13 Uhr; SV Eintracht Aumund – FC Huchting, Sbd., 14 Uhr. SV Hemelingen – DJK Germania Blumenthal, SV Lemwerder – CF Victoria Bremen, BSC Hastedt – SG Aumund-Vegesack II, alle So., 14 Uhr

Kreisliga A: SG Marßel – Tura Bremen II, So., 15 Uhr

Kreisliga B. SG Marßel II – TSV Lesum-Burgdamm II, Sbd., 14 Uhr. SV Grohn II – VfL 07 II, So., 13 Uhr; TSV Farge-Rekum – SV Hemelingen II, So., 14.15 Uhr

Kreisliga C: SV Kurd – BSC Hastedt II, Sbd., 14 Uhr. SC Vahr-Blockdiek II – SV Türkspor III, So., 13.15 Uhr; SV Weser 08 – SV Grambke-Oslebshausen II, So., 14 Uhr, SV Borgfeld II – SG Aumund-Vegesack III, So., 15 Uhr

A-Junioren-Regionalliga: Blumenthaler SV – VfB Lübeck, So., 13 Uhr

A-Junioren-Verbandsliga: SV Grohn – OT Bremen, Blumenthaler SV II – TuS Komet Arsten, beide So., 11 Uhr

B-Junioren-Verbandsliga: TuSpo Surheide – Blumenthaler SV, So., 13 Uhr

C-Junioren-Verbandsliga: JFV Bremerhaven II – SV Grambke-Oslebshausen, Sbd., 13 Uhr

Frauen-Verbandsliga: SV Eintracht II – SV Eintracht Aumund I, So., 13.30 Uhr; TS Woltmershausen – Blumenthaler SV, So., 14 Uhr

Bezirksliga 4 Lüneburg: FC Hagen/Uthlede – TSV Apensen, So., 14 Uhr

Kreisliga Oldenburg-Land/Delmenhorst: SV Baris – SpVgg. Berne, So., 14 Uhr

Bezirksliga 4: FC Hagen/Uthlede - TSV Apensen, beide So., 14 Uhr

Kreisliga Osterholz: ATSV Scharmbeckstotel – TuSG Ritterhude, Sbd., 16 Uhr; TSV Meyenburg – SV Grün-Weiß Beckedorf, SV Lilienthal/Falkenberg – FC Hansa Schwanewede, alle So., 14 Uhr

1. Kreisklasse Osterholz: TuSG Ritterhude II – TSV Worphausen, SV Löhnhorst – VfR Seebergen/Rautendorf, beide Sbd., 16 Uhr; TSV Wallhöfen II – SV Aschwarden, So., 12 Uhr; SG Platjenwerbe – SV Nordsode, 1. FC Neuenkirchen – Sportfreunde Heilshorn, alle So., 14 Uhr

2. Kreisklasse Osterholz: BSG Hüderbeek – TuSG Ritterhude III, Sbd., 17 Uhr; SV Lilienthal/Falkenberg II – FC Hansa Schwanewede II, So., 11.30 Uhr; TSV Meyenburg II – SV Grün-Weiß Beckedorf II, beide So., 12 Uhr

3. Kreisklasse Osterholz: SV Grün-Weiß Beckedorf III – TSG Wörpedorf II, So., 14 Uhr

4. Kreisklasse Osterholz: So., 10 Uhr; FC Hambergen III – BSG Hüderbeek II, So., 11 Uhr

1. Kreisklasse Cuxhaven II: TSV Düring – FC Hagen/Uthlede II, So., 14 Uhr

Handball

Oberliga Männer: FTSV Jahn Brinkum – HSG Schwanewede/Neuenkirchen, Brunnenweg, Sbd., 16.30 Uhr. TV Bissendorf-Holte – SV Grambke-Oslebshausen, Sporthalle Bissendorf, So., 17.15 Uhr

Landesliga Männer: TSV Bremervörde II – HSG Stedingen, Sporthalle Gymnasium, Sbd., 18 Uhr. TuS Zeven – HSG Schwanewede/Neuenkirchen II, Kanalstraße, So., 18 Uhr

Kreisoberliga Nord Männer: SV Grambke-Oslebshausen II – Hastedter TSV, Sperberstraße , Sbd., 16 Uhr; HSG Bützfleth/Drochtersen II – HSG Lesum/St. Magnus, Sportzentrum Bützfleth, Sbd., 17 Uhr

Bremenliga Männer: HSG Schwanewede/Neuenkirchen III – SV Grambke-Oslebshausen IV, Heideschule, Sbd., 18.30 Uhr. TuS Komet Arsten II – SV Grambke-Oslebshausen V, Egon-Kähler-Straße, So., 17 Uhr

Oberliga Frauen: HSG Wilhelmshaven – HSG Schwanewede/Neuenkirchen, Sporthalle Heppens, Sbd., 15 Uhr

Kreisoberliga Nord Frauen: TSV Meyenburg – TV Gut Heil Spaden, Waldschule, Sbd., 17.30 Uhr. HSG Schwanewede/Neuenkirchen II – SV Grambke–Oslebshausen, Heideschule, So., 16.30 Uhr

Bremenliga Frauen: SV Grambke-Oslebshausen II – HSG Lesum/St. Magnus, Schulzentrum Alwin-Lonke-Straße, Sbd., 16 Uhr. SG Buntentor/Neustadt – SV Grambke-Oslebshausen III, Volkmannstraße, So., 16.30 Uhr; TV Bremen-Walle 1875 – HSG Stedingen, Sporthalle Hohweg, So., 17.45; HSG Vegesack-Hammersbeck – ATSV Habenhausen II, Lerchenstraße, So., 18.30 Uhr

Oberliga männliche Jugend A: HSG Schwanewede/Neuenkirchen – TSG Hatten/Sandkrug, Heideschule, Sbd., 16.30 Uhr

Landesliga männliche Jugend A: HSG Bruchhausen-Vilsen/Asendorf – SV Grambke-Oslebshausen, Auf der Loge, Sbd., 17.15 Uhr

Oberliga männliche Jugend B: HSG Delmenhorst – HSG Schwanewede/Neuenkirchen, Sporthalle Am Stadion, So., 13.15 Uhr

Landesliga männliche Jugend B: SV Werder Bremen – HSG Lesum/St. Magnus, Hermine-Berthold-Straße, So., 15.15 Uhr

Landesliga männliche Jugend C: HSG Lesum/St. Magnus – TV Schiffdorf, Klostermühlenweg, Sbd., 16 Uhr. JSG Altenwalde/Otterndorf – HSG Schwanewede/Neuenkirchen, Schulzentrum Schulstraße, So., 16.30 Uhr

Landesliga weibliche Jugend A: Hastedter TSV – HSG Stedingen, Hastedter Osterdeich, Sbd., 16 Uhr

Landesliga weibliche Jugend B: HSG Schwanewede/Neuenkirchen – TV Schiffdorf, Heideschule, So., 13 Uhr

Kegeln

Keglerverein Bremen-Nord und Umgebung: 1. Durchgang Einzelmeisterschaften, "Zur Börde", Osterholz-Scharmbeck, So., ab 10 Uhr

Prellball

Landesliga Frauen und Männer: 1. Spieltag F19 bis F40 und M19 bis M60, Halle Vorkampsweg, Sbd., ab 13 Uhr

Schach

Landesliga Nord: SK Bremen-Nord – SK Wildeshausen, Bockhorner Weg 7, So., 10 Uhr (wk)

Tennis

Oberliga, Herren 60: Beckedorfer TC – TuS Weener, So., 12 Uhr, Gewerbekamp (td)

Tischtennis

Bezirksliga Osterholz/Verden/Bremen Herren: SG Aumund-Vegesack – TSV Blender, Schulzentrum Gerhard-Rohlfs-Straße, Halle 2, So., 15 Uhr

Verbandsliga Nord Damen: TV Grohn – Geestemünder TV, Am Grohner Schulhof, Sbd., 13 Uhr; FSC Stendorf – ESV Lüneburg, Im Strenge, Sbd., 15.30 Uhr. SV Blau-Weiß Ramsloh – TV Grohn, So., 12 Uhr

Turnen

Weserliga Jungen: 2. Wettkampftag mit TV Grohn, TSV Lesum–Burgdamm, TuSG Ritterhude und Bremen 1860, Turnhalle Am Grohner Schulhof, So., 10 Uhr

Weserliga II Mädchen: Wettkampf mit OT I und II, TV Bremen-Walle 1875, SG Lüssumer SV/Neurönnebecker TV, SG Aumund-Vegesack, Albert-Einstein-Schule, Sbd., 9.30 Uhr

Volleyball

Bezirksliga 7 Frauen: SG Karlshöfen/Gnarrenburg II – TV Hambergen und SV Beckedorf, Sbd., ab 15 Uhr(wk)