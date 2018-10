Der SV Aschwarden sorgte bereits im Vorfeld der Endrunde für ein Novum in der Vereinsgeschichte – und zog mit zwei Mannschaften in die Endrunde ein. Die beiden Betreuer hatten für die Hallenrunde zwei in etwa gleichstarke Teams des Jahrgangs 1999 aufgeboten. Für den SV Aschwarden II reichte es bei der Endrunde zum fünften Rang. Der SV Aschwarden I kristallisierte sich als würdiger Futsal-Hallenkreismeister des jüngeren C-Junioren-Jahrgangs heraus. Die Rot-Schwarzen machten mit insgesamt zwölf Siegen und 43:6 Toren den Titelgewinn perfekt. Torben Grzeschik und Steffen Hotes trugen mit ihren Treffern erheblich zum Titelgewinn bei. "Die Endrunde war von der Qualität her hochklassig", fasste Betreuer Jens Skutnick die Eindrücke zusammen.

SV Aschwarden I: Jannis Zinke, Tim Fischer, Marvin Zinke, Timo Brau, Steffen Hotes, Torben Grzeschik, Jan Jonashoff.