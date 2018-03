SV Grambke-Oslebshausen - TV Bremen-Walle 1875 5:3: Beim Punktspiel gegen den TV Bremen-Walle 1875 verzichtete das SVGO-Team auf seinen Heimvorteil. Doch auch in der Halle am Panzenberg präsentierte sich der Tabellenführer von seiner besten Seite. Eine sichere Bank waren erneut die Katrin Tews und Andrea Prock. Sie waren Garanten für deutliche Zwei-Satz-Siege im Doppel, Einzel und Mixed. Spannender waren die Herren-Doppel, die jeweils über drei Durchgänge liefen. Mathias Tews und Thomas Paulig verloren den ersten Satz mit 15:21, spielten danach aber aggressiver und gewannen das Match gegen Ihrcke/Bartsch mit 21:18 und 21:19. Im zweiten Doppel sah es zunächst nach einer glatten Niederlage für Träger/Seyer aus. Doch das SVGO-Duo erkämpfte sich nach einem 15:20-Rückstand im zweiten Satz mit dem 24:22 noch den dritten Durchgang. Der Punkt ging aber letztendlich doch an Czaschke/Zakaria, die von ihrer besseren Kondition profitierten. In den Herren-Einzeln erbeutete nur Christoph

Träger einen Zähler für das Siegerteam.

SV Grambke-Oslebshausen - 1. Bremer BC III 7:1: Der Sieg fiel überraschend deutlich aus. "In dem Punktspiel haben wir zum ersten Mal alle Herren-Einzel gewonnen," erklärte SVGO-Mannschaftssprecherin Katrin Tews. Spannende Duelle lieferten sich alle Herren. Klaus-Henrik Seyer erkämpfte sich seinen Zähler in zwei Sätzen gegen den Senioren-Weltmeisterschaftsteilnehmer Hans Schumacher mit 21:18 und 28:26. Drei Durchgänge spielte Christoph Träger, bevor sein Sieg gegen Tönnies in trocken Tüchern war. Und im Spitzeneinzel bot der läuferisch starke Mathias Tews seine beste Saisonleistung, um BBC-Akteur Teise beim 21:15 und 25:23 den Punkt abzuknöpfen. Weitere Erfolge verbuchte der SVGO im taktisch geschickt gespielten Mixed, im Damen-Einzel und -Doppel sowie im ersten Herren-Doppel.

SG Aumund-Vegesack II - TuS Varrel 3:5: "Das war eine verdiente, wenn auch knappe Niederlage. Wir haben keines der engen Spiele gewonnen", sagte der Mannschaftsführer der SAV II, Matthias Gunnemann, nach der zweiten Saisonniederlage seines Teams. Den positivsten Eindruck hinterließ Tammo Graue bei seinem ersten Einsatz. Er gewann an der Seite von Christian Sommer nicht nur das zweite Herren-Doppel, sondern auch sein Einzel gegen Ralf Kuder in zwei Sätzen. Einen mehr als deutlichen Sieg verbuchte zudem das starke SAV-Mixed Gunnemann/Naue. Die beiden ließen dem Varreler Duo Wojszcyyk/Lambert beim 21:7 und 21:6 nicht den Hauch einer Chance. Hoffnung auf das Erreichen eines Remis keimte bei der SAV auf, als der Stefan Wohlgemuth im letzten Spiel der Begegnung den ersten Satz gegen Lars Bosselmann mit 21:17 gewonnen hatte. Am Ende behielt jedoch der Varreler die Oberhand. "Der gegnerische Spieler konnte sein Niveau und seine Kondition über drei Sätze halten", erkannte Teamchef

Gunnemann die Leistung des Siegers an.