Am morgigen Sonntag schlägt sicherlich auch Anika Langpaap wieder für den Faustball-Zweitligisten Lemwerder TV beim Saisonauftakt vor heimischer Kulisse auf. (Christian Kosak)

Lemwerder. Mit nur sechs Spielerinnen muss Lemwerder TV die zeitlich lange Faustball-Saison, der letzte Punktspieltag findet in der mit acht Mannschaften besetzten 2. Liga erst am 21. Juli statt, überstehen. Der Kader ist gleich geblieben, es gibt keine Zugänge, aber auch keine Abgänge. Drei der jungen Spielerinnen stehen im Verlaufe der Saison noch vor wichtigen Abschlussprüfungen, so dass hier auch schon einmal mit Ausfällen zu rechnen ist, von Verletzungen ganz zu schweigen.

Anfrage bei der Zweiten

"Wir haben schon bei der zweiten Damenmannschaft vorsichtig angefragt, ob sie uns bei Engpässen personell unterstützen würden. Dieses Problem ist nicht neu für uns. Leider gibt es im näheren Umfeld keine Faustballspielerinnen, die Leistungsmäßig in unser Team passen und unsere Jugendspielerinnen sind noch nicht so weit", äußerte sich die Mannschaftsführerin Stephanie Suhren.

Das LTV-Trainergespann Patrick Bartelt und Arthur Dick geht dennoch recht optimistisch die Saison: "Wir haben in der letzten Feldsaison den vierten Abschlussrang erreicht und den streben wir auch in dieser Saison an", so Coach Patrick Bartelt.

Die Saisonvorbereitung fiel aufgrund der Witterungsverhältnisse sehr kurz aus. Man hat in den letzten 14 Tagen zweimal wöchentlich mit den Herren und der zweiten Damenmannschaft trainiert, aber aus zeitlichen Gründen kein Vorbereitungsturnier besucht. Dazu Stephanie Suhren: "Das Training mit den Jungs hat echt etwas gebracht, den durch die härteren Rückschläge wurden wir stärker gefordert."

Man darf also am morgigen Sonntag (Beginn 11 Uhr) im Sport-und Freizeitzentrum Lemwerder gespannt sein, wie der Saisonauftakt gegen die zweite Mannschaft vom Ahlhorner SV und dem Neuling Ohligser TV ausfallen wird. In der vergangenen Feldsaison gab es zum Auftakt zwei Niederlagen und man steigerte sich erst im Verlauf der Saison. Das möchte man diesmal auf jeden Fall vermeiden. Ahlhorn II, erster Gegner am Sonntag, konnte man in der letzten Feldsaison zweimal besiegen und über den rheinischen Aufsteiger Ohligser TV liegen über die Stärke keine Erkenntnisse vor. Die LTV-Frauen hoffen mit hoffentlich großer Unterstützung ihrer Fangemeinde auf einen erfolgreichen Saisonauftakt.

Lemwerder TV: Stephanie Suhren, Anika Langpaap, Saskia Gehlhaus, Darja Seemann, Janika Seemann, Vivien Bluhm.