Mal was ganz anderes: Die Oberliga-Handballerinnen der HSG Schwanewede/Neuenkirchen versuchten sich beim Kanupolo. (Olaf Kowalzik)

Einen Fingerzeig in Richtung Zukunft streitet Dean Schmidt vehement ab: "Das machen wir doch nur, damit uns das nicht in der Saison passiert", grinste der Trainer der HSG Schwanewede/Neuenkirchen über das ganze Gesicht. Fakt ist, dass er mit seinen Oberliga-Handballerinnen schon mitten in der Saisonvorbereitung gehörig baden gegangen ist – beim Kanupolo.

Schwanewede. Nicole Bloch erwischte es bei der außergewöhnlichen Trainingseinheit als Erste. Kaum war der Routinier des Handball-Oberligisten HSG Schwanewede/Neuenkirchen fünf Minuten im Wasser, ging er mit ihrem Kajak auch schon im Werdersee unter. Den Vogel schoss beim Kanupolo allerdings der Neuzugang Joana Müller-Rautenberg ab: Sie ging binnen kürzester Zeit gleich dreimal zu den Fischen und versuchte es jedes Mal triefend Nass vom Ufer wieder aufs Neue. "Das Wasser ist ja auch nicht kalt", lachte sie.

Lachen war beim Oberliga-Aufsteiger nach drei Wochen knallharter Vorbereitung in punkto Kraft und Kondition angesagt. "Für meine Mannschaft waren das Höllenwochen", gestand Dean Schmidt ein, "aber sie hat klasse mitgezogen." Verständlich, dass nach der fünften Einheit innerhalb von sechs Tagen endlich einmal der Spaß auf dem ungewohnten Terrain angesagt war.

"Es ist ein anderer Reiz, das Gleichgewicht zu halten. Und meine Mannschaft hat sich das verdient", erklärt der HSG-Coach. "Allerdings hatte ich schon ein wenig an meinem Training gezweifelt, so schnell, wie sich meine Spielerinnen trotz der höheren Belastung immer wieder regeneriert haben." Melina Allerheiligen bestätigt das: "Es ist zwar härter als sonst, aber wir wollen ja die Oberliga halten. Dafür knien wir uns alle voll rein und gewöhnen uns mittlerweile viel schneller an die Belastung." Ein Ziel, das ihr Trainer als realistisch empfindet: "Wir wollen ja diesmal beweisen, dass wir keine Fahrstuhlmannschaft sind", betont Dean Schmidt. Zur Erinnerung: 2008 und 2010 mussten die "Schwäne" zweimal nach dem Sprung nach oben sofort wieder absteigen. Damals unter der Trainerin Claudia Pfeiff. Diesmal will es Dean Schmidt im dritten Versuch endlich richten.

"Diese Motivation treibt uns voran", ist er überzeugt. Eine gute Teamchemie, das funktionierende Kollektiv und natürlich die körperliche Fitness sollen zu den Pfunden gehören, mit denen seine "Goldmädchen" wuchern wollen. Dazu kommt die Schnelligkeit auf dem Weg von der Abwehr in den Angriff, die der HSG-Trainer schon seit seiner Amtsübernahme seit zwei Jahren forciert. Teilweise leistete sich seine Mannschaft dabei aber noch zu viele Fehler. "Wir werden das Tempo weiter erhöhen und die Fehler minimieren", lautet sein Ziel. "Dazu wollen wir hinten schnell und aggressiv auftreten und im Angriff jung, dynamisch und attraktiv spielen."

Dafür soll unter anderem auch Joana Müller-Rautenberg sorgen, der Neuzugang von der HSG Stedingen. Lange hatten die "Schwäne" an die Tür der Goalgetterin im Rückraum geklopft, jetzt hat die 21-Jährige ihrem Herzen einen Ruck gegeben. "Wenn ich es jetzt nicht riskiere, dann ist meine Zeit bald vorbei", erzählt die Rückraumschützin, die schon einmal in der A-Jugend bei der HSG in der Oberliga gespielt hatte. "Ich will mich in Schwanewede noch einmal weiter entwickeln, an meine Grenzen gehen. Außerdem spielen viele meiner Freundinnen hier im Team."

Während die Torfrau Vanessa Waschke zum Ligarivalen TuS Komet Arsten abgewandert ist, hat der Oberliga-Neuling diese Position mit Katharina Kühne vom TV Bremen-Walle sowie Annika Mechau aus der A-Jugend und Sandra Pein (Doppelspielrecht A-Jugend) längst wieder neu besetzt. Mit Doppelspielrecht wurden auch die A-Jugendlichen Jana Jentsch und Fenja Bücker ausgestattet. Dem Jugendkader entwachsen sind wiederum Ann-Christin Tacke, Anissa Peschmann und Benthe Rösing, die schon in der vergangenen Spielzeit beim Aufsteiger mitgemischt hatten.

Die Saison beginnt für die HSG Schwanewede/Neuenkirchen am 16. September mit einem Gastspiel beim SV Werder Bremen II. Danach treffen die "Schwäne" nach dem Gastspiel beim VfL Oldenburg III mit dem TuS Komet Arsten (mit den früheren Schwanewederinnen Iris Lüllmann und Stefanie Segieth), SFN Vechta, HSG Hude/Falkenburg, TV Oyten II, ATSV Habenhausen und VfL Stade auf lauter Mannschaften, die in der Liga ganz vorne zu erwarten sind.

"Schwäne" wollen nicht wieder baden gehen

Kanupolo-Trainingseinheit auf dem Werdersee beim Oberliga-Aufsteiger eine willkommene Abwechslung

Zitat:

"Für meine Mannschaft waren das Höllenwochen, aber sie hat klasse mitgezogen."

HSG-Trainer Dean Schmidt