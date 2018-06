Mit einem kleinen, aber durchaus medaillenträchtigen Aufgebot gehen die Senioren-Leichtathleten der LG Bremen-Nord an diesem Wochenende bei den 14. Deutschen Hallenmeisterschaften in Erfurt ins Rennen. Ihr Abonnement auf die Bronzemedaille möchte Hammerwerferin Urte Zinke in der W50 beim ebenfalls ausgetragenen Winterwurf einlösen, direkt hinter ihr in der Meldeliste auf Rang vier findet sich Vereinskollegin Anke Walter wieder. Hier wird sich im Vergleich mit den süddeutschen Athletinnen zeigen, wer den unangenehmen Wintertrainingsbedingungen besser trotzen konnte. Unter dem Dach der Steigerwaldhalle strebt indes M45-Hochspringer Marc Gogol eine Verteidigung seiner Bronzemedaille aus dem Vorjahr an – er steht in der Meldeliste ebenfalls auf dem dritten Rang.