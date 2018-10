Auf Rang sieben auf der welligen Waldstrecke lief Stefan Fuchs vom Lauftreff des TV Schwanewede. Mit der Zeit von 45:41 Minuten platzierte sich Fuchs in der stärksten Altersklasse M45, angeführt von Gerrit Lubitz und Torsten Naue, auf Rang vier. Für den Nordbremer Laufsieg bei "Rund um Wellen" sorgte Frank Themsen über die Halbmarathon-Distanz. Bei den schon am frühen Morgen warmen Temperaturen von 27 Grad absolvierte der LG Nordler die Waldstrecke in der Zeit von 1:21:24 Stunden.

Themsen verwies dabei Stefan Kettler von der LG Buntentor Roadrunners mit über sechs Minuten Rückstand auf Rang zwei und sorgte damit quasi für ein Unentschieden zwischen den Nordbremer und den Stadtbremer Läufern. Platz sechs über die Halbmarathon-Strecke ging zudem an den LG Nordler Holger Bannies in 1:33:37 Stunden. Über die volle Marathon-Distanz von 42,2 Kilometer ging Ultraläufer Oliver Leu an den Start. In 3:16:55 Stunden belegte er Gesamtplatz drei.

Als einzige Läuferin der LG Nord startete Katrin Kiefer über die Elf-Kilometer-Strecke. Mit ihrer Zeit von 53:17 Minuten war Kiefer Schnellste in der W30 hatte aber letztlich als Zweite des Gesamtklassements keine Chance gegen die schnelle Jugendliche Magdalena Kortas (42:20) aus Bremerhaven. Neben Klassensieger Ingo Jagdhuber aus der M50 sammelten Fabian Sobota (45:43 Min.) in der männlichen Hauptklasse sowie Manfred Kirchknopf (1:02:55 Std.) in der M 60 weitere Altersklassensiege für die LG Bremen-Nord in Beverstedt ein.