Die Marßelerin Ying Ni Zhan (Foto) verlor ihr erstes Einzel mit 2:3, behielt gegen Kupferdreh aber im Doppel zuvor an der Seite von Katharina Michajlova mit 3:0 Sätzen die Oberhand. (Christian Kosak)

Der noch sieglose Neuling aus Essen lag gestern nach den ersten beiden Doppeln zwar mit 0:2 in Rückstand – Michajlova/Zhan und Sievers/Kaiser siegten –, doch er legte sich daheim mächtig ins Zeug. Das bekam im Einzel Lin Sievers zu spüren, die mit 1:3 gegen Pengpeng Guo das Nachsehen hatte.

Nach dem 3:0-Erfolg von Katharina Michajlov gegen Elena Chmiguelskaia hätte anschließend Ying Ni Zhan gegen Miriam Jongen schon für eine Vorentscheidung sorgen können, doch daraus wurde nichts. Die SGM-Akteurin hatte knapp mit 2:3 das Nachsehen. "Jenny" Zhan versuchte in dieser Begegnung stets ihre Gegnerin auf der Rückhand anzuspielen – ohne Erfolg. "Ich hatte in dieser Partie Eisen im Arm", ärgerte sich Zhan.

Wichtig war aus Nordbremer Sicht, dass Yvonne Kaiser hiernach die Nerven behielt. Nach dem 11:9 konnte nämlich die Kupferdreherin im zweiten Durchgang ausgleichen (11:7) – und schnupperte auch in den beiden folgenden Sätzen an einer Überraschung (8:11/8:11). Im Spitzeneinzel setzte sich zwar die Marßelerin Katharina Michajlova in Satz eins durch (11:9), doch Pengpeng Guo hielt mit dem 11:8, 11:7, 11:8 ihre Mannschaft überraschend weiter im Rennen.

Den Sack zu für die SG Marßel machten anschließend Lin Sievers mit dem 3:0 gegen Elena Chmiguelskaia und ihre Teamkollegin Yvonne Kaiser gegen Olga Koop, die sich ebenfalls in drei Durchgängen behauptete. Nach der recht engen Auswärtskiste äußerte sich zwar die SGM-Trainerin Margarete Gluza nach Spielende zufrieden, insgesamt hatte sie sich diese Aufgabe etwas leichter vorgestellt. "Vor allem der 3:1-Erfolg von Yvonne Kaiser gegen Miriam Jongen war doch sehr spannend."

Zudem war Margarete Gluza froh, "dass zum Schluss im Einzel Yvonne Kaiser und Lin Sievers sich nervenstark präsentierten." Nun freut sich Margarete Gluza auf die Spielpause. Erst am 12. Januar muss das SGM-Team beim VfL Tegel ran, einen Tag später erwartet das Nordlicht das Team vom Kaltenkirchener TS.

Soll erfüllt

SG Marßel holt am 2. Bundesliga-Doppelspieltag 4:0 Punkte

TV Kupferdreh – SG Marßel 3:6: Guo/Koop – Michajlova/Zhan 0:3 (15:17, 6:11, 9:11); Chmiquelskaia/Jongen – Sievers/Kaiser 1:3 (6:11, 11:7, 7:11, 8:11); Guo – Sievers 3:1 (11:9, 11:7, 9:11, 11:6), Chmiquelskaia – Michajlova 0:3 (6:11, 5:11, 9:11); Koop – Zhan 3:2 (11:8, 11:7, 11:13, 5:11, 11:4); Jongen – Kaiser 1:3 (9:11, 11:7, 8:11, 8:11); Guo – Michajlova 3:1 (9:11, 11:8, 11:7, 11:8), Chmiquelskaia – Sievers 0:3 (8:11, 7:11, 6:11), Koop – Kaiser 0:3 (9:11, 10:12, 6:11) (osh)

SG Marßel – TTVg WRW Kleve 6:2: Sievers/Kaiser - Böhning/Yuko Imamura 3:1 (11:9, 11:9, 12:14, 11:9); Michajlova/Zhan - Liedmeier/Ildiko Imamura 3:1 (6:11, 11:6, 11:7, 13:11); Michajlova - Yuko Imamura 3:2 (14:12, 9:11, 8:11, 12:10, 11:6); Sievers - Böhning 0:3 (10:12, 9:11, 5:11); Kaiser - Liedmeier 3:0 (12:10, 13:11, 11:7); Zhan - Ildiko Imamura 0:3 (9:11, 4:11, 6:11); Michajlova - Böhning 3:0 (11:9, 12:10, 11:6); Sievers - Yuko Imamura 3:1 (6:11, 11:7, 11:7, 11:7)(gol)