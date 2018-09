Der Hansa-­Akteur hatte sich im Derby beim SV Aschwarden (3:1, 9. Oktober 2016) zu einer Handgreiflichkeit gegen einen Schiedsrichter-­Assistenten hinreißen lassen. Das Sportgericht verhängte zunächst eine drastische Spielsperre von zwölf Monaten. Nach einer Berufungsverhandlung wurde das Strafmaß auf neun Monate verkürzt, wobei die letzten drei Monate unter Auflagen zur Bewährung ausgesetzt sind.

„Das ist ein schwer zu verkraftender Verlust“, bedauert Trainer Andreas Dirks das langfristige Fehlen von Vedat Oktan. Ken Festerling hat sich beim Team abgemeldet. Sheyanthan Balachandiran spielt nach einem Umzug auch keine Rolle mehr im Kader. Daniel Falkowski (Studium) und Hasan Tuey (Knöchelblessur) traten zuletzt auch nicht mehr in Erscheinung. Andreas Dirks hofft bei Hasan Tuey zumindest auf die baldige Rückkehr. Der Tabellenvierte baut auch für die Frühjahrsserie auf den Torinstinkt von Daniel Gaese. „Das ist natürlich ­unsere Lebensversicherung“, setzt Andreas Dirks auf weitere Treffer seines Knipsers. Daniel Gaese führt die Torjägerliste mit 21 Saisontoren in der Kreisliga Osterholz souverän an. Dabei war der Hansa-Angreifer sogar noch vier Wochen verletzungsbedingt außer Gefecht. Vedat Oktan verweist auf acht Treffer.