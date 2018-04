Fußball-B-Junioren lassen beim 1:4 in Sebaldsbrück Tugenden vermissen / Zweikämpfe zu mutlos geführt

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Spitzenreiter JFV Bremen bezieht erste Pleite

Karsten Hollmann

Bremen-Nord. Nun hat es auch den JFV Bremen erstmals in der Winterrunde der Fußball-Verbandsliga Bremen der B-Junioren erwischt: Die Schützlinge der Trainer Tim Brexendorf und Sven Strangmann ermöglichten dem ATSV Sebaldsbrück mit einer 1:4-Niederlage den ersten Saisonsieg am dritten Spieltag. „Es ist genau das eingetroffen, was ich bereits vorher befürchtet hatte.