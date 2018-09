Für Struve, der den Trip nach Turin gleichzeitig auch für einen Kurzurlaub nutzt, standen bereits im Vorfeld diverse Termine und Untersuchungen an. "Urin- und Blutproben, Kardiografie und so weiter", erklärt Struve und fügt hinzu: "Fraglich, ob diese Untersuchungen von Teilnehmern aus anderen Ländern auch genau so durchlaufen wurden." Am Sonnabend (13.45 Uhr) steht dann das Wiegen an, Wettkampfbeginn ist zwei Stunden später. Struve startet in der Klasse M1 bis 105 kg.

"Die Klasse ist dieses Jahr sehr stark besetzt", sagt der Nordbremer. Neben dem amtierenden Weltmeister aus dem Iran, Mahdi Nabiollahi, und seinem Landsmann, dem Bronzemedaillengewinner Kaveh Riyahimmalayeri, tritt auch der amtierende Europameister des Superschwergewichts Emil Aliyev (Aserbaidschan) an, der ein wenig abgespeckt hat, um dort starten zu können. Weitere Heber aus dem Ostblock und den Vereinigten Staaten sind ebenfalls von der Partie. "Mehrere mit Meldegewichten und sicher in der Lage, über 300 Kilogramm im olympischen Zweikampf zu erreichen", so Struve, der aber als amtierender Europameister und Deutscher Meister sowie als Vize-Weltmeister dennoch ganz konkrete Pläne hat.

"Ich brauche mich nicht zu verstecken. Eine Medaille, das ist mein Ziel." Bei dem starken Starterfeld ist in Turin sogar der fast 13 Jahre alte Weltrekord der Master Games in Bedrängnis. Aktuell liegt er bei 175 Kilogramm im Stoßen, aufgestellt von dem Russen Igor Medvedev im Jahre 2002.