Den TV Sottrum II überholten die Schwaneweder jedoch noch im Endspurt.

„In beiden Begegnungen konnten wir auf die Unterstützung unserer Spitzenspieler ­Simone Barz-Hilmer und Mathias Bergolte bauen,“ berichtete TVS-Teamchef Sven ­Jagusch. Er selbst profitierte davon im ersten Herren-Doppel an der Seite von Bergolte und gewann so in beiden Punktspielen souverän. Auch in den sechs Einzeln blieben die Schwaneweder Männer ungeschlagen. Im Damen-Einzel präsentierte sich Simone Barz-Hilmer souverän. Nachdem sie zunächst gegen die Sottrumerin Anja ­Skibbe klar gewonnen hatte (21:5, 21:7), wollte sie sich in einem spannenden Match gegen die bis zu dem Zeitpunkt ungeschlagene Sonja Becir behaupten. Das gelang. Bedauerlich sei dabei aber gewesen, dass die Spielerin der SG Lilienthal/Falkenberg im zweiten Satz verletzt aufgeben musste.